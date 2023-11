Una hermosa exhibición de bolas de fuego alcanza su punto máximo esta noche desde Tauro • Earth.com

La lluvia de meteoritos de las Táuridas del Sur, un impresionante evento celestial, alcanzará su punto máximo este fin de semana, brindando un espectáculo único para los ávidos observadores de estrellas.

De acuerdo con la Sociedad Americana de MeteorosSe espera que esta exhibición astronómica alcance su punto máximo alrededor de las 8:47 p.m. ET del domingo.

Comercios del Sur

En particular, los sapos del sur, que han estado activos desde finales de septiembre, son particularmente famosos por sus bolas de fuego. Estas bolas de fuego son meteoros increíblemente brillantes, que eclipsan incluso a Venus, lo que los convierte en una característica destacada en el cielo nocturno, explicó la NASA.

Bill Cook, líder del equipo de investigación, dijo: “Los meteoritos son parte del cielo nocturno y son algo fuera de lo común para las personas”. Oficina de Medio Ambiente de Meteoritos de la NASA. “Sales afuera y ves las estrellas, ves la luna, ves los planetas; esos siempre están ahí… pero no siempre ves meteoros. Los meteoritos son una parte temporal del cielo nocturno, y la gente está fascinado por eso.”

Cómo ver las Táuridas

Según Cook, el momento óptimo para ver lluvias de meteoritos es después de la medianoche en cualquier zona horaria. También se recomienda a los observadores de estrellas que tengan paciencia, ya que los orioides suelen mostrar una frecuencia de sólo unos cinco meteoros por hora.

Cook recomienda apartar la vista de la Luna y cubrir la mayor parte del cielo posible, y desaconseja el uso de telescopios debido a su estrecho campo de visión.

“Hay que apartar la mirada de la Luna, pero no hay una dirección preferida; simplemente intenta capturar la mayor parte del cielo posible”, dijo. “Y use sus ojos. No conviene usar un telescopio para observar una lluvia de meteoritos; el campo de visión es demasiado pequeño”.

Brillo de la luna

El brillo de la luna durante el pico de la lluvia será de alrededor del 44 por ciento, acercándose al estado de media luna. A pesar de las posibles preocupaciones acerca de que la luz de la luna obstruya la visión de meteoros débiles, Cook enfatiza que el brillo de Thoreiodes probablemente los haría visibles independientemente del resplandor de la luna.

Táuridas y cometa Encke

Las erupciones del sur se originan en el cometa Encke, conocido por su órbita notablemente corta entre los cometas de nuestro sistema solar. El período orbital del cometa Encke es de unos 3,3 años y su último acercamiento al Sol, o perihelio, se produjo recientemente el 22 de octubre.

El rastro de escombros que deja este cometa durante su viaje por el espacio da lugar al meteorito Táuridas del Sur cuando la Tierra se cruza en su camino.

Actividad de Táuridas

Aunque el cometa Encke ha estado cerca del Sol recientemente, se espera que la lluvia del sur de Tauro produzca tasas de actividad más bajas este año.

El año pasado, se observó un aumento en la actividad de Tauro, un fenómeno atribuido a la influencia gravitacional de Júpiter que concentra los desechos de los cometas a lo largo de la trayectoria orbital de la Tierra.

Esperar lo inesperado

Cook destaca la naturaleza impredecible de las lluvias de meteoritos y expresa su apertura a la posibilidad de que ocurran eventos inesperados durante el evento de este año.

“Nunca digo nunca, porque siempre puede suceder lo inesperado”, afirmó. “El año pasado fue un buen año para las Táuridas, 2023 y 2024, no tanto”.

Las estrellas del sur seguirán iluminando el cielo nocturno hasta el 8 de diciembre, superponiéndose a las del norte, que están activas desde mediados de octubre. Se espera que las erupciones del norte alcancen su punto máximo una semana después, el domingo 12 de noviembre, extendiendo aún más este período de actividad celeste.

Más sobre las lluvias de meteoritos

Las lluvias de estrellas son un espectáculo celeste, un espectáculo de luz natural que ha encandilado a la humanidad a lo largo de la historia. Estas lluvias ocurren cuando la Tierra pasa a través de una corriente de escombros dejados por un cometa o asteroide. Cuando estas partículas chocan con la atmósfera de la Tierra, se queman y crean rayas brillantes en el cielo: los meteoros.

Cometas: ancestros de los meteoritos.

Los principales contribuyentes a las lluvias de meteoritos son los cometas. A medida que el cometa orbita alrededor del Sol, deja un rastro polvoriento de restos de meteoritos. Estas partículas permanecen en la trayectoria orbital del cometa, creando una “corriente de meteoritos”. Cuando la órbita de la Tierra cruza una corriente de este tipo, el resultado es una lluvia de meteoritos.

Asteroides: una fuente secundaria

Si bien los cometas son los sospechosos habituales, los asteroides también pueden ser la fuente de meteoritos. Cuando la órbita de un asteroide cruza la órbita de la Tierra, los escombros que arroja pueden desencadenar una lluvia de meteoritos. Sin embargo, esto es menos común en comparación con las lluvias de cometas.

Cuando y donde buscar

Las lluvias de meteoritos reciben el nombre de las constelaciones desde las que irradian, conocidas como su punto radiante. Para obtener la mejor vista de la lluvia de meteoritos, se debe mirar hacia este radiante después de la medianoche y antes del amanecer, cuando el cielo está oscuro. Las zonas rurales alejadas de las luces de la ciudad ofrecen la mejor visibilidad.

Programas anuales para ver

Algunas lluvias de meteoritos ocurren anualmente y su actividad es predecible. Las perseidas, una de las lluvias más intensas, alcanzan su punto máximo en agosto. Las Gemínidas realizaron una exhibición invernal en diciembre. Las Leónidas de noviembre son conocidas por producir tormentas de meteoritos.

Meteoritos a meteoritos: un final ardiente

Cuando los meteoritos ingresan a la atmósfera terrestre, lo hacen a altas velocidades, calentándolos debido a la fricción del aire. Este calor hace que los gases que rodean al meteorito brillen, que es lo que observamos en forma de meteorito.

Meteoritos: supervivientes del hundimiento

En casos raros, un meteorito puede sobrevivir a su ardiente aterrizaje y aterrizar en la superficie de la Tierra. Estos trozos restantes se llaman meteoritos y los científicos los buscan para estudiarlos.

Inspiración y mito

Las lluvias de meteoritos han inspirado innumerables mitos y leyendas. En varias culturas, fueron vistos como presagios o mensajes de los dioses. Hoy en día, todavía inspira asombro y es un tema común en el arte y la literatura.

Importancia científica

Los astrónomos estudian las lluvias de meteoritos para aprender más sobre la formación de los cometas y el sistema solar primitivo. Las lluvias de meteoritos también han ayudado a comprender la atmósfera superior de la Tierra a medida que los meteoros interactúan con los gases que se encuentran allí.

En resumen, las lluvias de meteoritos nos dan una idea de cómo funciona nuestro sistema solar. Nos recuerdan la naturaleza dinámica de nuestro planeta y nuestra conexión con el universo. Cuando observamos el cielo, participamos de una tradición tan antigua como la propia humanidad: la de mirar con asombro los misterios del universo.

