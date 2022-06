Un video de mi madre dando a luz en el océano se volvió viral: soy libre

Según Josie Bouckaert, los médicos y parteras “toman algo durante el parto”, pero la comunidad médica recuerda que dar a luz al aire libre puede provocar infecciones, hipotermia, neumonía y problemas respiratorios para el feto. “Sentir el ritmo de las olas me hizo sentir tan feliz” Josie Beukert Una joven de 27 años describió el increíble momento en que dio a luz a su bebé Da a luz sola en el agua, junto al mar, Con solo pareja a su lado. El video subido a Instagram fue visto millones de veces y desató una ola de polémica entre partidarios y detractores de esta práctica, confirmando su gravedad. De hecho, el nacimiento de Beauckert no fue casual sino que la mujer, que ya tenía tres hijos, específicamente fue a la playa con su pareja cuando escuchó que el parto estaba en proceso porque apoyaba la práctica. Nacimiento Gratis Anunciando “Un Parto Total Fuera del Sistema Médico”.

María Elena busca a su madre biológica a través de un video en Tik Tok: “Solo quiero darle las gracias”

Para este nacimiento en particular, que es un tipo diferente de nacimiento en el agua, pero también sin ayuda medicaDe hecho, la mujer eligió las aguas de Playa Magagua, en Nicaragua, en el Océano Pacífico. “Las condiciones eran buenas ese día”, dijo la joven de 27 años, que llevaba días estudiando el estado de las aguas y las mareas para poder dar a luz allí. El video muestra a la mujer arrodillada en la arena entrando completamente sola, finalmente el bebé en sus brazos con el cordón umbilical aún colgando. La suave arena volcánica debajo de mí me recordó que entre el cielo y la tierra no hay nada más que vida. La mujer confirmó que el pequeño, Body Amor Ocean, que pesaba 3,5 kilogramos, se encontraba bien. READ Ucrania, cosa può convencer a Vladimir Putin un fermarsi?- Corriere.it La elección de dar a luz sola en la playa también está dictada por el trauma que experimentó durante el primer parto. “Mi primer parto en la clínica fue doloroso”, dijo, y ella y su segundo hijo decidieron hacerlo en casa cuando tenía tres años, incluso tener una partera sola ya era demasiado para ella. Según Josie Beukert, los médicos y las parteras “se quitan algo durante el parto El cuerpo femenino puede hacerlo solo”. Las ideas se han compartido con miles de otras personas en la Freebirth Society, una asociación con 20.000 miembros, incluido el joven de 27 años. Pero entre los muchos que aplaudieron la decisión de la joven, muchos criticaron esta forma poco convencional de tener un hijo porque Los riesgos que supone para la madre y el bebé. De hecho, la comunidad médica recuerda que este tipo de parto de agua descontrolado puede derivar en infecciones, hipotermia, neumonía y problemas respiratorios para el feto.

window._fpcmp.push(function(gdpr) { !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '2062554930705272'); fbq('track', 'PageView'); //fbq('track', 'ViewContent'); //send custom checkpoints event (function () { var checkPoints = [10, 20, 40, 60, 90, 120, 180, 240, 300].sort(function(a, b) { return a - b; }); //seconds var checkPointIndex = 0; var f = function(){ var data = { instant: checkPoints[checkPointIndex] }; console.log("[FB PIXEL] send custom event ViewContentCheckPoint ", data, " on account " ,"2062554930705272" , " currentTime in seconds ", new Date().getTime() / 1000); fbq('trackCustom', 'ViewContentCheckPoint', data); checkPointIndex++; if(checkPointIndex < checkPoints.length) { setTimeout(f, (checkPoints[checkPointIndex] - checkPoints[checkPointIndex-1]) * 1000) } }; if(checkPoints.length){ setTimeout(f, checkPoints[checkPointIndex] * 1000) } })(); });

“Analista exasperantemente humilde. Experto en tocino. Orgulloso especialista en alimentos. Lector certificado. Escritor ávido. Defensor de los zombis. Solucionador de problemas incurables”.