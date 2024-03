Un trozo gigante de basura de una estación espacial chocará con la Tierra este fin de semana

Una plataforma de carga de 2,9 toneladas, que se utilizó para una misión crítica de actualización de baterías en la Estación Espacial Internacional (ISS), se acerca al final de su viaje y se espera que reingrese a la atmósfera de la Tierra en los próximos días.

Sacar la basura (en el espacio)

La plataforma, lanzada desde la Estación Espacial Internacional en marzo de 2021 por el confiable Canadarm2, enfrenta una destrucción inminente en la atmósfera de la Tierra después de tres años de cumplir su propósito en un importante proyecto de reemplazo de baterías en la estación. Según el astrónomo de Harvard-Smithsonian Jonathan McDowell, el tocho “no se quemará completamente al regresar; es probable que alrededor de media tonelada de fragmentos alcance la superficie de la Tierra”, dice McDowell. masculino En X.

Es el final de la ruta orbital. La basura espacial más pesada de la Estación Espacial Internacional, que poco a poco iba cayendo hacia el suelo como una mosca succionada por el fregadero de la cocina. Según McDowell, el reingreso esperado de la plataforma de carga a la atmósfera de la Tierra será entre el 8 de marzo a las 7:30 a.m. ET y el 9 de marzo a las 3:30 a.m. ET. Se desconoce el lugar exacto del reingreso.

La plataforma fue “el objeto más grande, en masa, jamás desechado desde la Estación Espacial Internacional con 2,9 toneladas, más del doble de la masa del primer tanque del sistema de servicio de amoníaco desechado por el astronauta Clay Anderson durante la misión STS-118 en 2007”. La portavoz de la NASA, Leah Cheshire, dijo a Gizmodo en marzo de 2021 que la plataforma estaba aproximadamente a 427 kilómetros (265 millas) sobre la superficie de la Tierra cuando fue lanzada.

El viaje de la plataforma comenzó con la misión de mejorar el sistema de energía de la Estación Espacial Internacional. En mayo de 2020, una nave de carga japonesa atracó en la Estación Espacial Internacional y entregó una plataforma de equipo del tamaño de un SUV para ayudar a los astronautas a reemplazar las viejas baterías de níquel-hidrógeno por baterías de iones de litio nuevas y más eficientes. Esta actualización fue parte de un esfuerzo mayor, que culminó con una caminata espacial el 1 de febrero de 2021 realizada por los astronautas Mike Hopkins y Victor Glover. Esta misión incluyó cuatro misiones de suministro del vehículo de transporte espacial H-II (HTV) de Japón, 13 astronautas diferentes, 14 caminatas espaciales y vio el reemplazo de 48 baterías de níquel-hidrógeno por 24 baterías de iones de litio en el transcurso de seis años. Estas baterías almacenan la energía recolectada por los paneles solares de la estación.

El palet exterior es disparado por Canadarm2. imagen : NASA

Sin embargo, la eliminación incontrolada del palé no formaba parte del plan original. Esto se hizo necesario debido al calendario de caminatas espaciales aún deshabilitado. Falló el lanzamiento de un cohete Soyuz en 2018Lo que obligó al astronauta de la NASA Nick Hague y al astronauta de Roscosmos Alexei Ovchinin a realizar un aterrizaje de emergencia en la estepa kazaja. Este evento provocó un retraso en el trabajo para deshacerse de este equipo. Normalmente, las baterías viejas se colocan dentro del vehículo HTV y se desechan de la ISS para quemarse al regresar.

Sin embargo, a finales de 2018, el HTV partió sin esta plataforma de batería debido a caminatas espaciales reprogramadas. Con la misión de reemplazo de baterías en curso y sin que se espere que lleguen más HTV del diseño anterior (están siendo reemplazados por la nave espacial de carga HTV-X), se tomó la decisión de deshacerse de la plataforma de forma independiente.

Lo que nos lleva a un reingreso suspendido y descontrolado. Representa la conclusión de esta historia (asumiendo que las piezas que caen no lastiman a nadie ni dañan ninguna propiedad), pero sirve como recordatorio de los desafíos y complejidades inherentes a la gestión y adaptación de las misiones espaciales.

