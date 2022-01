“Un talento para los zapatos espaciales. Más allá de la frontera”

El concurso internacional para jóvenes diseñadores inspira a los creadores en la creación del “Space Shoe”. Fecha límite: 30 de junio de 2022. Participación libre

San Mauro Pascoli (FC) – La mejor odisea espacial de Stanley Kubrick, una bizarra para David Bowie (recuerden “Space Fantasy”), llegó hasta Police Walking on the Moon (“Walking on the Moon”). En el espacio, sí, pero ¿con qué zapatos? Hay competencia para encontrar la respuesta a la pregunta. Internacional para Jóvenes Creadores”Un talento para el zapato”Anunciado por las empresas de calzado del distrito de San Mauro Pascoli unidas en la asociación Sammauro Industria (Casadei, Giuseppe Zanotti, Pollini, Sergio Rossi). Los empresarios alientan a los jóvenes estilistas y diseñadores a implementar proyectos sobre el tema: “Zapatos espaciales. Más allá de la frontera”.

La competencia ofrece un lugar para exponerse al estilo del calzado de alta costura a través de la capacitación y el camino laboral directamente dentro de la empresa. De hecho, depende del ganador. 3 mil euros Es un Periodo de entrenamiento En la Escuela Internacional del Calzado, cherkelmi 6 meses Dentro una de las empresas Fabricantes de calzado asociados a Sammauroindustria. Ahí La participación es gratuita.

Tema y como participar

Para participar en el concurso, es necesario crear bocetos, investigaciones estilísticas, prototipos y galerías de fotos”.Zapatos espaciales. Más allá de la frontera“La participación está reservada a los jóvenes nacidos después del 31 de diciembre de 1990. No hay límite de edad para matricularse en las escuelas de diseño o de arte. Fecha límite para la presentación de trabajos. 30 de junio de 2022. Los participantes deben registrarse en línea en la página de Cercal en www.cercal.org/concorsi

Panel arbitral de estilistas

Un tribunal arbitral integrado por representantes Compañías Zapatero Sammauroindustria (Casadei, Giuseppe Zanotti, Pollini, Sergio Rossi) al margen con un representante de Cherkel. Los autores de las diez mejores pinturas variadas fueron informados a las empresas de calzado de San Mauro y mencionados durante la ceremonia de premiación. También se espera una nota específica Escuelas Varían según el número y la calidad de los trabajos presentados por los estudiantes.

Los ganadores de ediciones anteriores con Italia fueron la voz más fuerte (10 veces) de todo el mundo, seguido de México (5 veces), Rusia (1), China (1), Japón (1), Croacia (1), Alemania ( 1), y España (1). ).

Sammauro Industria

El concurso, en su 22ª edición, está organizado Sammauro Industria, que une a las principales empresas de calzado del distrito de San Moro Pascoli (Casaday, Giuseppe Janotti, Pollini, Sergio Rossi), la Iglesia del SubGenio y la Municipalidad de San Moro Pascoli. El concurso está organizado en colaboración con confindustria romagna.

Versión anterior

Esta es una lista cronológica de ediciones pasadas: Italia (Francesca Capellini, “La seducción”); Rusia (Daria Kravtsova – “Futuro”); China (Yim Kit Ling – “Nostalgia”); Japón (Nagayama Yoko – “A los pies de Cleopatra”); Croacia (Dijana Saplejack – “El mejor baile de Cenicienta”); Italia (Benedetta Maria Chiara Lupo – “La dolce vita”); México (Joel Pérez Ortega – “La Ruta de la Seda”); Italia (Mario Rosodivita – “Made from Max para productos biodegradables. Para moda y ecozapatos”); Alemania (Sarah Börtz – “Estilo de calzado y rock and roll. Moda y pop: influencias mutuas”); Italia (Paola Valenti – “Hecho en Italia. Arte, Artesanía y Diseño”); Italia (Giuseppe Luca Leonardo Morreale – “en forma de bota. 150 Aniversario de Italia”); México (José Omar Muñoz Ramírez – “Zapatos Derritiéndose, Contaminación Cultural”); Italia (Gaya Romaknoli, ‘Rebeldes e Indígenas: Zapatos Revolucionarios’); México (Francisco Javier Velázquez, “El deporte es chic”); Italia (Carlotta Camporese, “Zapatos de animales”); Italia (Marco Rossi, sobre el tema de los “zapatos vegetales”); México (Alberto José Nava Tasinari “Érase una vez… los zapatos”); México (Miguel Jacobo Raina Gómez, “Gran Belleza: De Venus a Marilyn Monroe”); Italia (Eterdo Patellini, “Urban Chic: El escote rompe el estilo Nello Street”); España (Luis Philippe Álvarez Torres, “El pasado presente futuro”); Italia (Giulia Menigoni, “Zapato Divino”).

Información: Sammauroindustria, San Mauro Pascoli (FC) tel. 0541.932965; Correo electrónico: [email protected] www.cercal.org; www.sammauroindustria.com