Un proyecto de ley del gobierno está listo para detener la producción y el comercio de carne artificial – Corriere.it

Sobre todo, la llamada “carne artificial” está en el punto de mira.. “Entre los alimentos sintéticos, el más enfocado a la investigación y producción es la carne que resultó de un proceso de cultivo celular realizado en un laboratorio con células madre animales”, dice el proyecto de ley. En algunos países no europeos -confirma el proyecto de sentencia- “los estudios destinados a producir tales alimentos con fines comerciales” han llegado a una etapa avanzada, y en Estados Unidos ha llegado el punto de partida para “la primera carne de pollo producida en laboratorio, que es decir, carne producida por células animales en desarrollo”. En el laboratorio”. “Parece enfatizarse el caso de la investigación y experimentación de alimentos sintéticos, en una etapa embrionaria, de modo que uno no está en las condiciones, sobre todo científicas, para ser capaz de excluir que tales alimentos producidos industrialmente no tengan consecuencias adversas para la salud humana”.