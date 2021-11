Un objeto misterioso que no ha brillado durante décadas puede ser en realidad el noveno planeta

Es una de las preguntas más intrigantes sobre el Sistema Solar en los últimos cinco años: ¿hay un planeta grande, acechando en regiones frías y oscuras, en una órbita tan amplia que tardaría 20.000 años en completarse?

La respuesta resulta esquiva, pero un nuevo estudio revela cuáles podrían ser las implicaciones para la existencia del misterioso objeto hipotético.

astrónomo Michael Rowan Robinson del Imperial College London en el Reino Unido, analizó los datos recopilados por el satélite de astronomía infrarrojo (IRAS) en 1983, y encontró tres fuentes puntuales que pueden ser Planeta Nueve.

Esto, como Rowan Robinson concluye en su artículo previo a la impresión, es algo poco probable que sea un verdadero descubrimiento, pero la posibilidad significa que podría usarse para modelar dónde está el planeta ahora para una investigación más específica, en la búsqueda de confirmar o gobernar. su existencia.

“Dada la mala calidad de los descubrimientos de IRAS, en el extremo más alejado del sondeo y en una parte muy difícil del cielo para los descubrimientos del infrarrojo lejano, la posibilidad de que el candidato sea real no es enorme”, dijo. el escribio.

“Sin embargo, dado el gran interés en la hipótesis del Planeta 9, valdría la pena comprobar si un objeto con los parámetros propuestos y en la región del cielo propuesta, es incompatible con los períodos astronómicos de los planetas”.

La especulación sobre un planeta oculto ha circulado en los confines del sistema solar durante décadas, pero alcanzó un nuevo nivel en 2016 con la publicación de un artículo que sugiere nueva evidencia.

Los astrónomos Mike Brown y Konstantin Batygin del Instituto de Tecnología de California descubrieron que pequeños objetos en el cinturón de Kuiper exterior del sistema solar giraban de manera extraña, como si hubieran sido empujados a un patrón bajo la influencia gravitacional de algo grande.

Pero encontrar la cosa atada es más complicado de lo que parece. Si lo hubiera, podría ser de cinco a 10 veces la masa de la Tierra, orbitando a una distancia de entre 400 y 800 UA (una UA es la distancia promedio entre la Tierra y el Sol; Plutón, por contexto, es aproximadamente 40 UA del Sol)).

Este objeto está muy lejos, es muy pequeño y frío y probablemente no refleja mucha luz solar en absoluto; Además, no sabemos exactamente dónde se encuentra en el cielo muy grande. Así que el jurado está deliberando sobre si es real o no, y el tema es de discusiones intensas e interesantes.

IRAS operó durante 10 meses a partir de enero de 1983, con escaneo infrarrojo lejano del 96 por ciento del cielo. A esta longitud de onda, cosas pequeñas y maravillosas como el Planeta Nueve podrían ser detectables, por lo que Rowan Robinson decidió volver a analizar los datos utilizando parámetros compatibles con el Planeta Nueve.

alrededor 250.000 puntos de recursos descubierto por el satélite, solo tres de ellos son de interés como candidato para el noveno planeta. En junio, julio y septiembre de 1983, el satélite capturó lo que parecía ser un objeto que se movía por el cielo.

No es un testimonio muerto, ni mucho menos. La región del cielo en la que aparece la fuente se encuentra en una latitud galáctica baja (es decir, cerca del nivel galáctico) y está fuertemente influenciada por Ciro galáctico, las nubes filamentosas brillan en el infrarrojo lejano. Por lo tanto, es probable que las fuentes sean el ruido de estas nubes.

Rowan Robinson también señala que otra encuesta altamente sensible, el telescopio panorámico y el sistema de respuesta rápida (Pan estrellas), que trabaja desde 2008, en la restauración del filtro.

Sin embargo, si interpretamos el filtro como real, podemos extrapolar alguna información sobre el Planeta Nueve. Según los datos de IRAS, la masa de la Tierra será entre tres y cinco veces mayor que la de la Tierra, a una distancia orbital de aproximadamente 225 UA.

El movimiento de la fuente a través del cielo también nos da una idea de la probable órbita del planeta, indicándonos dónde podemos mirar ahora en el cielo y dónde podemos ver otros datos, como el de Pan-STARRS.

“Se necesitan estudios dinámicos para verificar si este objeto es compatible con los ángulos temporales de otros objetos del sistema solar y si este objeto puede explicar los cúmulos orbitales de los planetas enanos del cinturón de Kuiper”. Rowan Robinson escribe.

“Los descubrimientos de IRAS no son de la más alta calidad, pero puede ser útil buscar en longitudes de onda ópticas e infrarrojas cercanas en un anillo de radio de 2,5 a 4 ° centrado alrededor de la posición de 1983. Este candidato puede ser excluido si la radio u otras observaciones confirman la realidad. (y persistencia) fuentes de IRAS en 1983 … posiciones “.

El documento está disponible en el servidor de preimpresión arXiv y ha sido aceptado para su publicación en Avisos mensuales de la Royal Astronomical Society.