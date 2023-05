“Un nuevo programa con otro nombre” – Corriere.it

“Después de que mi padre desapareció”, dice Ángela, “pensé mucho en lo que nos dejó a todos. Decidí llevar la antorcha que quedó en el suelo Y seguir por el camino de la publicación – dijo Ángela -. No fue una decisión fácil. Hay que tener en cuenta el peso de la responsabilidad de tan delicada tarea, las inevitables comparaciones y el cada vez más difícil panorama televisivo de tan importantes temas. Pero también pensé que en mis más de treinta años en la televisión, siempre me he enfrentado a desafíos muy difíciles ya veces muy costosos. Y siempre los he atendido con serenidad, enfoque, humildad, mucha calidad, ideas y un extraordinario grupo de colaboradores. Agregando, pues, al final, optimismo, es decir, arrojando el corazón sobre el obstáculo, sean cuales sean los miedos.