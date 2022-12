Un nuevo estudio muestra que “comer menos, moverse más” en realidad no funciona para perder peso

Doctor hablando con un paciente

Ah, el examen físico anual. Para algunos, consulte con documento de atencion primaria Se siente como si no fuera gran cosa. Algunas pruebas, algunos comentarios y un pulgar hacia arriba con las palabras “¡Nos vemos el próximo año!”

Pero para millones de estadounidenses, incluida la mayoría 42% de los adultos que caen bajo el paraguas de la “obesidad” Estándares de IMC que son potencialmente inexactosLa visita al médico puede estar llena de momentos incómodos.

No tiramos piedras a los médicos, y sabemos que muchos de ellos tratan a los pacientes con compasión, consejos significativos y un enfoque neutral para el cuerpo. Pero esa no es la norma, según un estudio publicado el 13 de diciembre de 2022 en la revista práctica familiar. En él, los investigadores lo dicen. En la mayoría de los casos, los médicos dan a los pacientes consejos para bajar de peso que son demasiado abstractos para no ser procesables, demasiado vagos para ser útiles y no siempre respaldados por la ciencia.

A continuación, obtenga más información sobre cómo los investigadores llegaron a esta conclusión, además de lo que los científicos dicen que los profesionales médicos, y los que son consultados, deben tener en cuenta.

¿Qué descubrió este estudio de pérdida de peso?

Un equipo de expertos de la Universidad de Oxford en Inglaterra investigó 159 grabaciones de audio de consultas entre médicos generales y sus pacientes que tenían un IMC dentro de los rangos considerados “obesos”. Los consejos superficiales eran comunes, incluida la directiva de que una persona debería “cambiar un poco su estilo de vida”. Solo el 20% de las citas involucraron a médicos que brindaron asesoramiento sobre Cómo para lograr la pérdida de peso que estaban recomendando. (Nota: aquí 3 hábitos esenciales para realmente mantener la pérdida de pesoporque esa también es una parte importante de la conversación).

Las sugerencias comunes incluyeron los siguientes consejos abstractos, que No respaldado por la ciencia actual (y en algunos casos, evidentemente incorrecto):

Come menos, muévete más

Solo sube las escaleras

Ten cuidado con lo que comes

Reduce los carbohidratos

Use una aplicación para rastrear sus calorías para que pueda vigilarlas Calorías que entran y calorías que salen

Haga tanto ejercicio como sus articulaciones le permitan

Haz una harina sin gluten porque no tiene azúcar (lo cual es totalmente erróneo; Algolten Es una proteína después de todo)

“Nuestro análisis determina que los médicos a menudo no brindan consejos efectivos y, por lo tanto, incluso si los pacientes siguen los consejos, es poco probable que pierdan peso”, escribieron los investigadores en la revista, y señalaron que el ángulo de “comer menos, hacer más” era el recomendación alternativa cuando no esté disponible otros recursos.

Sin duda, es comprensible por qué es difícil proporcionar un asesoramiento más detallado y preciso. Debido a que nuestro sistema médico actual se centra en el tratamiento y la enfermedad en lugar de la prevención, se dedica muy poco tiempo a la nutrición y la actividad física durante los planes de estudios de las facultades de medicina. Esta es otra gran razón por la que es importante consultar con expertos que se especializan en estas áreas, como dietistas registrados y fisioterapeutas. Además, los médicos suelen tener poco tiempo para conocer los hábitos de sus pacientes y otros factores externos que pueden afectar el bienestar general. (Por ejemplo, tener acceso a un lugar seguro para hacer ejercicio o tener tres trabajos para pagar las facturas). Sin mencionar que el campo de investigación está en constante evolución y puede ser difícil mantenerse al día con las últimas prácticas en enfermedades crónicas. prevención.

Los médicos necesitan una guía clara sobre cómo hablar de manera oportuna a los pacientes obesos sobre la pérdida de peso. Madeline Tremblitt, Doctora en Filosofía.V., autor principal del estudio e investigador cualitativo en el Departamento Nuffield de Ciencias de Atención Primaria de la Salud de la Universidad de Oxford en Inglaterra, dice V. presione soltar. “Esto podría ayudarlos a evitar inflar los estereotipos estigmatizantes y brindar asistencia efectiva a los pacientes que desean perder peso”.

línea de fondo

Un pequeño estudio que analizó las conversaciones de los médicos con los pacientes reveló que gran parte de los consejos estándar para perder peso son demasiado vagos para ser útiles y, a veces, totalmente inexactos. Es importante tener en cuenta que este es un pequeño vistazo a los consultorios médicos en un país y en un momento, hay muchos médicos y otros profesionales médicos que se conectan a nivel personal y brindan referencias a expertos en nutrición, ejercicio y defensa comunitaria.

Si bien es necesario realizar más investigaciones y una conversación más amplia sobre el plan de estudios de la escuela de medicina y la estrategia de la industria de la salud en general, esta investigación destaca la necesidad de una mayor discusión sobre lo que realmente puede ser de apoyo y productivo para aquellos que buscan perder peso.

Debido a que la obesidad es multifactorial y simplemente apegarse a una dieta restrictiva (siempre que pueda seguirla por su vida) no es efectivo, lo mejor es un enfoque individual, dicen los investigadores. En cambio, sugieren una estrategia de tratamiento que incluye: