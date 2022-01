Un nuevo estudio identifica catalizadores duales para el evento de extinción del Triásico

Crédito: Universidad Curtin



La investigación dirigida por Curtin reveló que el aumento de los niveles de ácido y sulfuro de hidrógeno en el océano fue el doble golpe que acabó con la vida marina durante el evento de extinción masiva hace 201 millones de años.





Autor principal, Dr. Curtin. El graduado Dr. Callum Peter Fox, de WA-Organic and Isotope Geochemistry (WA-OIGC) en la Curtin School of Earth and Planetary Sciences, dijo que la investigación reveló los procesos gemelos que se unieron hasta el final del Triásico, allanando el camino. por la aparición de los dinosaurios en el Jurásico.

“El final del evento Triásico vio rápidos aumentos en el dióxido de carbono 2 Debido al aumento de la actividad volcánica, que se cree que ha provocado condiciones desfavorables para la vida. extinción masivaPero los múltiples motivos de la pérdida de vidas durante este período eran previamente desconocidos”.

“Al estudiar fósiles microscópicos conservados en rocas en la cuenca del Canal de Bristol, en el suroeste del Reino Unido, hemos identificado los mecanismos duales responsables de la extinción masiva.

“Esta fue una combinación letal de acidificación del océano, que obstaculizó el crecimiento de todos vida marina Usar carbonato de calcio para crear conchas o Partes del cuerpo Como mejillones, ostras, corales, niveles más altos Sulfuro de hidrógeno en el océano, que eran altamente tóxicos para toda la vida marina”.

El coautor John Curtin, el profesor Cletty Grace, también de WA-OIGC en la Escuela de Ciencias Planetarias y de la Tierra de Curtin, dijo que la investigación proporcionó detalles complejos e importantes sobre la historia de nuestro planeta en constante evolución.

“Revelar la causa de las extinciones marinas pasadas nos ayudará a comprender la actual crisis del calentamiento global y cómo podemos proteger los ecosistemas y ecosistemas degradados”, dijo la profesora Grace.

“Para ayudar a comprender cómo nuestro entorno y ecosistemas podrían cambiar durante este evento, debemos investigarlo en el pasado.

“Todavía hay mucho que aprender sobre los eventos de extinción masiva, y estudiar estos períodos de tiempo turbulentos nos enseñará más sobre la historia de la Tierra, pero también sobre qué Cambios de clima Podemos esperar avanzar como CO 2 Los niveles siguen aumentando”.

La investigación, dirigida por la Universidad de Curtin y financiada por el Centro de Investigación Agrícola, se realizó en colaboración con investigadores de la Universidad de Southampton, el Observatorio de la Tierra Lamont-Doherty, el MIT y la Universidad de Oxford. El Dr. Fox realizó la investigación como parte de su tesis doctoral. Estudia en Curtin y ahora está en la Universidad de Khalifa.

El estudio, “El mecanismo de matanza de dos frentes de la extinción masiva del final del Triásico” se publicó en geología.

Calum P. Fox et al, El mecanismo de matanza de dos frentes en la extinción masiva del final del Triásico, geología (2022). Calum P. Fox et al, El mecanismo de matanza de dos frentes en la extinción masiva del final del Triásico,(2022). doi: 10.1130/G49560.1