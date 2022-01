“¿Un nuevo acuerdo con Commisso? Nunca digas nunca. Nuestro presidente es genial y es muy ambicioso”.

Entonces primero que nada hay que decir algo muy importante, cito a la fuente de prensa projuve luca momblano quien dijo ayer en telelombardia las palabras exactas. Ve a Morata manejando el bote, dijo Juve Momblano. El barco porque no quiere sustituir al jugador el próximo mes de junio pagando 35 millones de euros al deportista. Pero antes de la apertura de la venta de Morata ahora en enero, cedida a la Juventus hasta junio próximo, quiere encontrar una alternativa en el mercado …, pero la Juventus primero debe cerrar el informe semestral actual, hacer bien los cálculos, y hacerlo No quiero realizar transacciones en efectivo en el mercado de enero. (Es por eso que John Elkann ad arrivabene puso aquí a su hombre de confianza). Entonces, esto significa que la Juventus en enero no puede permitirse ni Scamacca ni Vlahovic. Sassuolo y Fiorentina quieren el dinero, no el pagaré. Entonces, Vlahovic no quiere moverse en enero. Quería terminar la temporada con la Fiorentina, intentó ganar al máximo goleador con la Fiorentina, los llevó a Europa, y luego, sin petanca, decidió su futuro con la Fiorentina. Su séquito y posesiones son de color púrpura. , pero vayamos al punto más interesante de las frases del periodista de Momplano, que es un gran conocedor de la Juventus desde hace muchos años, pero también un gran experto en eventos de mercado !!!!!!! También ayer, dijo Momblano, en Scamacca también están Inter y Fiorentina, pero mientras Juventus e Inter no han hecho ninguna oferta fraudulenta por Sassuolo en este momento, el único equipo de la Serie A que ha enviado una oferta por Scamacca es FLORENTINE !! !!!!! !!!!!!!!!!!! Momplano dijo que se desconoce la entidad económica de esta oferta, pero confirmó que sus fuentes le revelaron que el florentino en realidad iba a hacerle una primera oferta económica a Sassuolo para engañar !!!!!! , entonces todo esto para decirte que… Leer el resto »