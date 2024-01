Un momento histórico para el derecho internacional – Laure Maysa Farajallah

Los días 11 y 12 de enero muchas personas estuvieron pegadas a sus pantallas durante horas. Hasta el punto de que el sitio web de las Naciones Unidas que transmitía la transmisión en vivo colapsó, lo cual es bastante excepcional. De hecho, esta puede ser la primera vez que tanta gente sigue, con tanto interés, las audiencias públicas de un caso ante la Corte Internacional de Justicia. A finales de diciembre, Sudáfrica denunció a Israel, acusándolo de no cumplir con su deber de implementar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que el Estado judío había firmado.

La base de la acusación es la devastadora guerra lanzada en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre tras el repentino y sangriento ataque lanzado por Hamás, que Pretoria sitúa en un contexto más amplio de apartheid, ocupación y asedio. El ministro de Justicia sudafricano, Ronald Lamola, dijo al tribunal que “la violencia y la destrucción en Palestina e Israel no comenzaron el 7 de octubre de 2023”. “Los palestinos han sufrido opresión y violencia sistemáticas durante los últimos 76 años”.

“Hay tanta gente que está conmocionada por el número de víctimas civiles palestinas en Gaza que la demanda por genocidio de Sudáfrica contra Israel se ha convertido en objeto de atención excepcional”, dice Kenneth Roth, ex director de la ONG estadounidense Human Rights Watch (1993- 2022). “. Actualmente es profesor de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Princeton en Estados Unidos. Es más, las audiencias para determinar las medidas provisionales solicitadas por Sudáfrica -es decir, el cese de las operaciones militares israelíes- se celebran al mismo tiempo que continúa el conflicto. El canal qatarí Al Jazeera, que se distinguió por su cobertura informativa desde la propia Franja de Gaza, transmitió imágenes en vivo que mostraban la devastación y el sufrimiento en la Franja, además de retransmitir las audiencias.

Aunque los casos judiciales relacionados con genocidio son raros, difíciles de probar porque no sólo se debe probar la existencia del delito sino también la intención de cometerlo, y requieren años de procedimientos, se espera una decisión judicial en las próximas semanas sobre el asunto. Disposiciones que Israel debería adoptar inmediatamente para evitar un posible genocidio. Roth señala que “este caso genera esperanzas de que se encuentre otra forma posible de imponer la responsabilidad”. “Si, como parte de sus medidas provisionales, el tribunal ordena al gobierno israelí que deje de cometer actos de genocidio, esto podría ayudar a salvar las vidas de muchos civiles palestinos”. Según muchos analistas, hay muchas posibilidades de que el tribunal tome medidas, pero el poder judicial internacional no tiene las herramientas para hacerlas cumplir, excepto a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde seguramente el leal aliado estadounidense de Tel Aviv imponer un veto. Teniendo en cuenta que el riesgo de genocidio es muy real, tal decisión aún perjudicaría enormemente a Israel.

«La primera noche en el calabozo fue espantosa, y sólo un libro me salvó. ¿monetario? Donar » - Corriere.it

READ «La primera noche en el calabozo fue espantosa, y sólo un libro me salvó. ¿monetario? Donar » - Corriere.it

El ex primer ministro israelí Naftali Bennett describió el juicio como “el caso Dreyfus del siglo XXI” y lo calificó como una “vergonzosa muestra de hipocresía y flagrante antisemitismo”. El 11 de enero, después de escuchar a abogados en Pretoria que citaron datos provisionales sobre daños, víctimas, víctimas y pruebas e indicios de intención genocida, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró que “Israel está acusado de cometer genocidio mientras lucha”. “Genocidio, es un mundo al revés”.

“La atención que ha recibido este caso también se debe al hecho de que representa un ejemplo de una importante iniciativa de derechos humanos liderada por un gobierno del Sur Global”, insiste Kenneth Roth. Los gobiernos occidentales, a menudo defensores de los derechos humanos, no han hecho nada, o casi nada, para detener la destrucción de Gaza por parte de Israel y evitar la matanza de más de 24.000 palestinos.

¿Será esta una oportunidad para que la justicia internacional recupere su credibilidad ante los ojos del Sur Global? Las audiencias fueron seguidas de cerca desde Pretoria hasta Gaza, en la medida de lo posible dadas las circunstancias. “Aunque la mayoría de la gente no sabe mucho sobre la Corte Internacional de Justicia (muchos la confunden con la Corte Penal Internacional), sí saben que Israel está siendo juzgado”, afirma Phyllis Benes, directora del Proyecto Nuevo Internacionalismo del Instituto de las Naciones Unidas. El Instituto de Estudios Políticos de Washington dijo: “Esto no tiene precedentes, porque Estados Unidos ha apoyado a Israel durante décadas no sólo con miles de millones de dólares en ayuda militar, sino también otorgándole impunidad”.