Un misterioso animal fue visto en el zoológico de Amarillo: no sabemos qué es

Una criatura fantasmal que camina en una poción está de pie detrás de una cerca en el zoológico de Amarillo. Fue captado por una cámara de videovigilancia de una instalación en Texas. ¿Qué podría ser? El municipio de la ciudad de EE. UU. también lo requiere. El zoológico de Amarillo es conocido por sus leones africanos, lémures de cola anillada, serpientes de cascabel de espalda de diamante occidental, así como una variedad de aves exóticas. Y ahora otra criatura está vagando por los terrenos de la instalación en Texas Y atraer rápidamente la atención de los medios en Estados Unidos de América. Sólo hay un problema: el zoológico. Amarillo No tiene idea de lo que es. “Amarillo Zoo tomó una foto extraña afuera del zoológico en la madrugada del 21 de mayo (alrededor de la 1:25 a. m.)”, se lee en un tuit del perfil oficial de Amarillo Zoo. La imagen tomada con una cámara de videovigilancia -granulado y en blanco y negro- muestra un criatura Mirada fantasmal caminando erguido detrás de la cerca. “¿Es alguien con un sombrero extraño al que le gusta caminar de noche? ¿Chupacabra? ¿Tienes alguna idea de qué podría ser esto?” OAN – Objeto amarillo desconocido? Es la serie de preguntas que hace el mensaje en Twitter. Los empleados del zoológico estaban mirando casualmente imágenes de cámaras colocadas en varias áreas de las instalaciones cuando se encontraron con la foto que se muestra. Michael KachobaDirector del Departamento de Parques y Recreación en Amarillo. Después de consultar con otros colegas, uno de nuestros empleados le envió esa foto “famosa”. “Ninguno de nosotros podía entender qué era”, dijo. “Así que decidimos ir directamente a nuestra comunidad…”. READ Camión colgado en un acantilado: el conductor se perdió Video de Gps I.

Y, por supuesto, las personas en la red social respondieron con “presente”, incluso sin proporcionar necesariamente las respuestas correctas. Se han formulado varias teorías. Algunos han señalado el hecho de que “UAO” (un acrónimo que claramente significa “OVNI”) es solo un humano disfrazado de animal. Otros dijeron que estaban seguros de que era un lobo misterioso. Claramente no hubo escasez de tweets helados. Por ejemplo, hay quienes explicaron cómo la criatura era extremadamente familiar, especialmente para quienes la vieron. Guardianes de la Galaxia: Cualquiera que sea el caso, los investigadores (de animales) en la web están trabajando horas extras en este momento. Pero la identidad de la criatura sigue siendo un misterio.

