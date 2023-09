Un hábito que podría duplicar tu riesgo de demencia en 7 años: lo que no debes hacer

Si desea reducir su riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer u otro tipo de demencia, apague la televisión y manténgase alejado de Internet. Mueve el culo y ve a hacer algo.

Este no soy yo quien habla. Esto es ciencia.

a Nuevo estudio En personas de 60 años o más, se descubrió que estar sentado durante más de 10 horas al día puede aumentar significativamente (y rápidamente) el riesgo de demencia.

Los investigadores encontraron que las personas mayores que eran sedentarias durante 12 horas al día tenían un 63% más de probabilidades de desarrollar demencia en aproximadamente siete años que aquellas que se sentaban durante nueve horas y cuarto o menos.

Aquellos que holgazaneaban 15 horas al día tenían un 220% más de probabilidades de desarrollar demencia durante ese corto período.

realmente. Levantarse del sofá.

Los hallazgos se basaron en un estudio a gran escala que incluyó a casi 50.000 personas, ninguna de las cuales mostró inicialmente signos de demencia. El estudio fue realizado por investigadores de la Universidad del Sur de California y la Universidad de Arizona.

“Hubo una asociación no lineal significativa entre el tiempo dedicado a conductas sedentarias y la aparición de demencia”, dijeron los investigadores en el Journal of the American Medical Association. “Entre los adultos mayores, pasar más tiempo en conductas sedentarias se asoció significativamente con una mayor incidencia de demencia por todas las causas”.

Si bien en este estudio parecía haber pocos beneficios adicionales al estar sentado menos tiempo que el promedio, que era aproximadamente nueve horas y cuarto al día, los riesgos aumentaron rápidamente por encima de ese nivel, especialmente por encima de las 10 horas al día.

Los investigadores reconocen que es necesario trabajar más para demostrar la causalidad. Agregaron que había una pequeña cantidad de personas en el estudio que pasaban 15 horas o más por día sentadas, por lo que las cifras en esos niveles implican niveles más altos de incertidumbre.

Pero los hallazgos son consistentes con los de muchos otros estudios, que han encontrado que estar sentado por mucho tiempo es malo para nuestra salud, incluida la salud del cerebro, mientras que realizar más actividad es bueno para ella.

Otro documento en Revista médica británica También descubrió que estar demasiado tiempo sentado era malo para nuestra salud cognitiva. Un estudio británico realizado hace un año encontró que caminar unos 10.000 pasos al día podría reducir el riesgo de demencia hasta en un 50%.

Recuérdame que pida un escritorio de pie en el trabajo.

Esta cuestión es mucho más importante de lo que la mayoría de la gente piensa.

Durante la pandemia, hemos pasado varios años hablando de poco más que de COVID-19. Frotamos manzanas con Ajax, nos escondimos adentro, usamos múltiples máscaras e hicimos todo tipo de cosas con la esperanza de reducir nuestro riesgo de contraer el virus.

Hasta la fecha, el número total de muertes en Estados Unidos a causa del COVID-19 es de 1,14 millones.

¿Pero la demencia? Ya mata a 6,6 millones de personas en los Estados Unidos; esa es la cantidad de personas que, según la Asociación de Alzheimer, viven con Alzheimer en la actualidad. No existe cura, los métodos de tratamiento son pocos y no existe vacuna. Y no desaparecerá. Más bien, está empeorando, mucho peor.

Nuestro riesgo de desarrollar demencia a lo largo de nuestra vida puede ser tan alto como uno de cada cuatro, según Investigaciones recientes de los Países Bajos. En Estados Unidos, aproximadamente un tercio de los adultos mayores desarrollan demencia antes de morir. Según la Asociación de Alzheimer.

Las muertes por demencia suelen ser terribles, especialmente para las personas que te cuidan, para quienes la experiencia es una intensa tortura.

Por tanto, cualquier forma de reducir el riesgo tiene que ser buena. Incluso si eso significa levantarse del sofá.