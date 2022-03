Un estudio encuentra que las siestas excesivas pueden ser un signo de demencia

Un nuevo estudio ha revelado que las siestas frecuentes o las siestas regulares durante largos períodos de tiempo durante el día pueden ser un signo de demencia temprana en los ancianos. (Lev Dolgachov / Syda Producciones, Adobe)

Un nuevo estudio ha revelado que las siestas frecuentes o las siestas regulares durante largos períodos de tiempo durante el día pueden ser un signo de demencia temprana en los ancianos.

Los adultos mayores que toman siestas al menos una vez al día o más de una hora al día tienen un 40 % más de probabilidades de desarrollar enfermedad de alzheimer de los que no dormían la siesta todos los días o menos de una hora al día, según el estudio publicado el jueves en Alzheimer’s and Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association.

“Encontramos que la asociación entre las siestas excesivas durante el día y la demencia se mantuvo después de ajustar la cantidad y la calidad del sueño nocturno”, dijo en el coautor principal, el Dr. Yu Ling, profesor asociado de psiquiatría en la Universidad de California en San Francisco. una declaración. .

Los resultados se hacen eco de los hallazgos de A Estudio previo Ling El cual encontró que las siestas de dos horas al día aumentaban el riesgo de desarrollar deterioro cognitivo en comparación con las siestas de menos de 30 minutos al día.

El nuevo estudio utilizó datos recopilados durante 14 años por el Proyecto Rush Memory and Aging, que siguió a más de 1400 personas de 74 a 88 años, con una edad promedio de 81 años.

“Creo que el público no se da cuenta de que el Alzheimer es una enfermedad cerebral que a menudo provoca cambios en el estado de ánimo y el comportamiento del sueño”, dijo el Dr. Richard Isaacson, director de la Clínica de Prevención del Alzheimer en el Centro para la Salud Cerebral de la Universidad Florida Atlantic Schmidt College. . de Medicina.

“Las siestas excesivas pueden ser una de las muchas pistas de que una persona puede estar en el camino hacia el deterioro cognitivo y conducir a una evaluación personal con un terapeuta”, dijo Isaacson, que no participó en el estudio.

Mayor necesidad de siestas

La calidad y la cantidad del sueño disminuyen con la edad, a menudo debido al dolor oa complicaciones de enfermedades crónicas, como ir al baño con frecuencia. En consecuencia, los adultos mayores tienden a dormir siestas con más frecuencia que cuando eran más jóvenes.

Las siestas diurnas también pueden indicar cambios en el cerebro que son “independientes del sueño nocturno”, dijo Ling. indicado búsqueda previa que sugieren que el desarrollo de ovillos de tau, un sello distintivo de la enfermedad de Alzheimer, puede afectar a las neuronas que promueven la vigilia en regiones clave del cerebro, interrumpiendo así el sueño.

Durante 14 días cada año, los participantes en el estudio actual usaron un rastreador que captura datos sobre sus movimientos; La falta de movimiento durante un período prolongado entre las 9 a. m. y las 7 p. m. se interpretó como una siesta.

Si bien es posible que las personas hayan estado leyendo o mirando televisión, “hemos desarrollado un algoritmo único para identificar las siestas y distinguir las siestas de la inactividad. No especificamos una duración específica para las ‘siestas prolongadas’, pero nos enfocamos más en el minutos acumulados de siesta por día y el cambio en la duración de las siestas a lo largo de los años”.

No creo que tengamos suficiente evidencia para sacar conclusiones sobre la causalidad, que las siestas en sí mismas causaron el envejecimiento cognitivo. Pero las siestas excesivas durante el día pueden ser un signo de envejecimiento acelerado o envejecimiento cognitivo

-Dr. Yu Ling, Universidad de California, San Francisco

“Se justifican más estudios que utilicen dispositivos validados para detectar el sueño frente al comportamiento sedentario”, dijo Isaacson. “Pero al mismo tiempo, sentarse y permanecer inmóvil durante largos períodos de tiempo es un factor de riesgo conocido para el deterioro cognitivo y la enfermedad de Alzheimer.

“Independientemente de la causa, el sueño diurno o las siestas excesivas elevan mis antenas para centrarme en si una persona tiene más probabilidades de tener la enfermedad de Alzheimer o un deterioro cognitivo”, dijo.

Durante un período de 14 años, el estudio encontró que las siestas diarias durante el día aumentaron un promedio de 11 minutos por año para los adultos que no desarrollaron deterioro cognitivo. Sin embargo, un diagnóstico de MCI duplicó el tiempo de la siesta a un total de 24 minutos por día. Las personas diagnosticadas con la enfermedad de Alzheimer casi triplicaron su tiempo de siesta, con un promedio de 68 minutos por día.

El “aumento significativo” en la duración y la frecuencia de la siesta a lo largo de los años parece ser una señal particularmente importante, dijo Ling.

“No creo que tengamos pruebas suficientes para sacar conclusiones sobre la causalidad, y que las siestas en sí mismas provocaron el envejecimiento cognitivo, pero las siestas excesivas durante el día pueden ser una señal de envejecimiento acelerado o del proceso de envejecimiento cognitivo”, dijo.

¿lo que debe hacerse?

Los adultos deben limitar las siestas diurnas a 15 o 20 minutos antes de las 3 p. m. para lograr los beneficios más reparadores de las siestas y proteger contra daños al sueño nocturno.

Además, los adultos mayores y los cuidadores de personas con la enfermedad de Alzheimer deben prestar más atención a los comportamientos de siesta durante el día y estar atentos a las señales de un mayor o mayor número de siestas.

Cualquier aumento marcado en el comportamiento de la siesta se debe discutir con un médico, dijo Isaacson.

“Creo que nunca es demasiado tarde para que alguien pueda hacer un cambio en su estilo de vida saludable para el cerebro o para prestar más atención a su salud cerebral”, dijo Isaacson. “Haga del sueño una prioridad, preste atención a la calidad del sueño y hable con su médico sobre el sueño: todas estas son cosas cruciales”.

