Un estudio dice que los satélites Starlink filtran radiación no intencional

18 de abril de 2020, Brandeburgo, Sieversdorf: dos satélites Starlink se pueden ver como rayos de luz en el cielo nocturno (capturados con un tiempo de exposición de 15 segundos). Patrick Belloul/Coalición de imágenes a través de Getty Images

Un nuevo estudio dice que la constelación de satélites de banda ancha de Elon Musk está filtrando radiación.

Las emisiones no deseadas pueden afectar los datos que los radioastrónomos pueden recopilar con precisión.

Los expertos que hablaron con Insider dicen que la radioastronomía nos ayuda a estudiar la materia oscura y buscar vida extraterrestre.

Un nuevo artículo de investigación dice que la red de satélites de órbita baja de SpaceX está emitiendo “radiación electromagnética no intencional” que podría afectar negativamente el estudio del espacio profundo.

Un grupo de científicos del Instituto Holandés de Radioastronomía dijo que detectó radiación a bordo de 47 de los 68 satélites observados durante una hora, según un estudio publicado en la revista. Astronomía y astrofísica, una revista revisada por pares.

Los satélites Starlink, elegidos por su abundancia en el cielo en comparación con otros satélites de órbita baja, se observaron utilizando el telescopio de matriz de baja frecuencia en los Países Bajos. el telescopio es El más grande del mundo Consta de 40 antenas de radio repartidas por toda Europa con la capacidad de monitorear longitudes de onda de radiación de las regiones más remotas del espacio.

Usando un telescopio, los científicos detectaron frecuencias de los satélites Starlink de 110 a 188 megahercios, una unidad de Una medida utilizada para las ondas electromagnéticas.. Señalan que esta banda “incluye una banda protegida entre 150,05 y 153MHz”.

Este rango protegido, reservado para los radioastrónomos específicamente para el estudio espacial, tiene a los científicos preocupados de que la radiación pueda afectar sus observaciones.

Los representantes de SpaceX no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Insider.

Las perturbaciones internas de los satélites Starlink se pueden comparar con una señal que estropea la música de una estación de radio, me dijo Fahey Beromian, profesor de física y astronomía de la Universidad del Sur de California.

Beromian lo describió como haber decidido “enviar un satélite sobre Los Ángeles para que transmita cada cinco minutos al nivel de su estación favorita”, que operará en una frecuencia específica establecida por la FCC.

“Y mientras conduce con la radio encendida, cada cinco minutos hay medio minuto de quietud allí”, dijo Beromian. En lugar de interrumpir una canción, estos satélites Starlink interrumpen las débiles ondas de radio producidas por objetos astronómicos.

Los científicos que hablaron con Insider señalan que, la mayoría de las veces, las frecuencias de interferencia no son infrecuentes con este problema, aunque todavía existen, porque la mayoría de los radiotelescopios se construyen en áreas remotas. Sin embargo, Starlink y otros satélites de órbita baja, que a veces se conocen como “estrellas masivas” según el estudio, pueden viajar a cualquier lugar que elijan, incluso a través de telescopios de observación.

Federico Di Frono, uno de los coautores del estudio y codirector del Centro para la Protección del Cielo Oscuro y Tranquilo de la Interferencia de Constelaciones de Satélites de la Unión Astronómica Internacional, dijo a Insider que existe la preocupación de que a medida que se envían más satélites de órbita baja al espacio, estas emisiones podrían amplificarse, sin querer, haciendo más difícil el uso de radiotelescopios.

“Para el espacio, hasta donde sabemos, no hay nada que diga que este es el nivel máximo de emisiones no intencionadas que puede tener un satélite”, dijo DeFrono a Insider.

La radioastronomía ayuda a buscar los mayores misterios del espacio

Los científicos y astrónomos que hablaron con Insider dicen que trabajar con señales eléctricas cuando se operan radiotelescopios sensibles siempre ha sido un desafío.

Tomemos, por ejemplo, un chino multimillonario Radio telescopio Hace frente al desafío de una ciudad turística cercana con temática de telescopios, donde los entusiastas de la astronomía usan teléfonos celulares, Wi-Fi y otras tecnologías que podrían bloquear las emisiones electromagnéticas a años luz de distancia. Otro ejemplo es la ya desaparecida flota de satélites Iridium de la década de 1990, que produjo Fijado en una frecuencia utilizada por los radioastrónomos Para ayudar a los científicos Aprende cómo se forman y mueren las estrellas..

“Los radiotelescopios son muy sensibles”, dijo Beromian. “Los estamos construyendo en medio de la nada porque los teléfonos celulares e incluso los hornos de microondas pueden producir una señal que interferiría con sus observaciones”.

DeFrono le dijo a Insider que el impacto general de los satélites de órbita baja como el de Starlink en la radioastronomía aún no está claro. Dijo que el equipo espera incluir observaciones de cuerpos celestes en su próximo estudio y, por ejemplo, comparar sus observaciones con los datos recopilados antes de que los satélites Starlink comenzaran a amontonarse en el cielo nocturno para ver si han cambiado.

“No estamos diciendo ahora que la radioastronomía está condenada, que ya no podremos hacer astronomía. Estamos diciendo que es importante reconocer esto lo suficientemente pronto como para tener conversaciones con los operadores con los reguladores de la astronomía, para diga: ‘Está bien, esto es algo que debemos discutir y seguir adelante’.

Sin embargo, todos los expertos que hablaron con Insider dijeron que una pérdida o interferencia significativa en la radioastronomía sería un obstáculo para los científicos que estudian la presencia de materia oscura, formación de estrellas o La era de la reionización – un período que comenzó hace 400 millones de años cuando se formaron las primeras estrellas y galaxias. También hay una pérdida financiera: se gastan millones de dólares en la planificación y construcción de estos enormes radiotelescopios durante décadas.

Jean-Luc Margot, radioastrónomo de la Universidad del Sur de California, Los Ángeles, que dirige Iniciativa de investigación para identificar signos tecnológicos De la inteligencia extraterrestre, le dijo a Insider que la interferencia de la radioastronomía podría presentar un problema para él y otros investigadores que buscan vida en el universo.

“Sería un evento realmente extraordinario en el conocimiento del universo saber que no estamos solos y que existe una posibilidad real de que la interferencia de radiofrecuencia pueda evitar que suceda este descubrimiento”, dijo Margo a Insider.

“Tal vez no las emisiones de bajo nivel que se estudian en este documento, sino otros tipos de interferencia, como las emisiones previstas de un satélite en particular… Imagine que hay una civilización avanzada en algún lugar de la Vía Láctea, que tiene una baliza para intentar para comunicarse con nuestra civilización o cualquier otra civilización, continuó: “Si se produce una interferencia en esta frecuencia… es posible que no podamos detectarla y sería trágico si no pudiéramos hacerlo, hacer este descubrimiento”. “

Los investigadores están colaborando con ingenieros de SpaceX, la compañía de Elon Musk que proporciona casi 4000 satélites Starlink, dijo DiFrono a Insider, para discutir formas de mitigar la radiación no deseada en el futuro.

Sin embargo, durante los próximos años, Musk espera enviar miles de nuevos satélites sobre la Tierra, y los expertos ya están preocupados de que esto pueda crear otro problema para el monitoreo del espacio al producir una contaminación lumínica severa que podría afectar a los telescopios ópticos.