Un eclipse solar anular en forma de “Anillo de Fuego” pasará sobre Estados Unidos el 14 de octubre

No hay nada “especial” en que la luz del sol llegue a la Tierra durante un eclipse solar. Pero, en pocas palabras, si normalmente no miras fijamente al sol, no lo hagas durante un eclipse.

(Nota del autor: He visto la aurora boreal, me he encontrado ante los ojos de grandes huracanes, he perseguido quince tornados y acampado bajo lluvias de meteoritos. Nada Comparado con un eclipse solar total.)