Ucrania y Rusia, lo que sucedió hoy: el ejército ucraniano está progresando. Y Zelensky en las negociaciones se niega a ceder ninguna tierra.

Ucrania hoy es la que mueve sus fuerzas hacia adelante. La confianza renovada permite a Kiev poner condiciones en las negociaciones que se reanudarán el martes por la mañana, esta vez en Estambul, Turquía. La primera reunión está prevista para el día 9 y continúa hasta el miércoles.

Mientras tanto, se emitieron órdenes en la capital ucraniana para reabrir las escuelas (a distancia), así como para distraer a los niños de la guerra. Pero sin exagerar con los deberes, es la recomendación para los docentes.

Zelensky: “La guerra puede terminar rápido y Putin la retrasa”



negociaciones de estambul

Anoche, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, habló con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y el presidente ruso, Vladimir Putin, en preparación para las negociaciones en Estambul. Zelensky predijo que estaba listo para discutir la futura neutralidad del país y el desarme nuclear, pero no para ceder ningún territorio. El objetivo (ambicioso) de las negociaciones de Estambul es acercar personalmente a Putin y Zelensky.

Abramovich sospecha envenenamiento

Ciertamente no ayuda a mitigar la gravedad de las noticias que publicas. El periodico de Wall StreetSegún lo que la delegación ucraniana que inició las negociaciones una semana después del estallido de la guerra mostró síntomas de envenenamiento. Además de estos, el multimillonario ruso Roman Abramovich, el ex propietario de Chelsea, estuvo involucrado en las mediaciones. Mostrarían “ojos rojos, cara y manos peladas”, pero no estarían en peligro. Sin embargo, las noticias indican cuán fuerte es la presión por un alto el fuego de Rusia.

Los pasos hacia atrás de las fuerzas rusas

Mientras tanto, los rusos habían cedido sobre el terreno el puesto de avanzada de Irbin, una ciudad al noroeste de Kiev, que habían ganado al precio de un río de sangre. Sus tanques también se retiraron de dos localidades del noreste del país, en la región de Sumy: Trostiantes y Boromelia.



Un soldado ucraniano golpea a un perro en Irbin (Reuters)

Según un informe del Estado Mayor de Ucrania, la 106 División Aerotransportada rusa regresó a Bielorrusia debido a las pérdidas sufridas. A su vez, los misiles suministrados por Rusia cayeron en la región de Gomel, en el sureste de Bielorrusia (donde se llevaron a cabo las primeras negociaciones). Lanzarlos a Ucrania significaría involucrar directamente a Minsk en la guerra.

Tragedia de Mariupol: 5 mil víctimas

Incluso nuestro primer ministro, Mario Draghi, habló hoy con Zelensky, quien se quejó del “fracaso de los corredores humanitarios” cerrados por los rusos. Draghi expresó su dolor por “los bombardeos de ciudades, incluidas escuelas, y la matanza de muchos civiles, incluidos niños”.

Mariupol es sin duda el símbolo más trágico de esta situación. El alcalde Vadim Boychenko dijo que casi 5.000 personas murieron, incluidos 2.000 civiles y 210 niños. El 90% de sus edificios resultarán dañados y el 40% completamente destruidos, incluidos 3 hospitales y 57 escuelas.

El sitio de Mariupol duró 28 días. El alcalde explicó que ante el cierre de las salidas a la ciudad se dieron a la fuga 140.000 personas. Posteriormente, otros 150.000 fueron evacuados y 30.000 “deportados” a Rusia oa áreas ocupadas por Rusia en el este de Ucrania. Unas 170.000 personas siguen varadas en la ciudad. “Esto es genocidio, quieren borrar la ciudad de la faz de la tierra”, dijo Boychenko. El presidente francés, Emmanuel Macron, puede hablar con Putin hoy o mañana para persuadirlo de evacuar a los residentes restantes.

Novaya Gazeta también está cerrada en Rusia

Mientras tanto, Mosca sigue reprimiendo la información. Hoy también el diario independiente Novaya Gazeta, para la que Dmitry Muratov, premio Nobel de la Paz 2021, está trabajando en la publicación tras las advertencias recibidas por las autoridades del Kremlin. “Después de todo esto, estamos renunciando a nuestro trabajo, ya sea en el sitio, en las redes sociales o en papel, hasta el final de la operación especial en Ucrania”. “Operación especial” es el único término que los medios rusos pueden usar para definir la guerra y el castigo con prisión de hasta 15 años.

Los refugiados son bienvenidos en Europa

Los países del G7, que rechazaron en su conjunto la exigencia del Kremlin de pagar el combustible en rublos, no se sometieron a la voluntad de Putin. “Sería un incumplimiento unilateral de los contratos”, dijo el G7 en un comunicado. La Unión Europea ha decidido acoger a todos los inmigrantes ucranianos durante 3 años. Alrededor de 10 millones de ucranianos huyeron de sus países de origen, de los cuales cuatro emigraron al extranjero.

Presupuesto militar máximo de EE. UU.

Mientras tanto, desde Washington, el presidente estadounidense, Joe Biden, presentó el presupuesto para 2023, inflando los gastos de guerra. 813 mil millones se destinarán a defensa, un 4% más. Casi 7 mil millones se destinarán al fortalecimiento de la OTAN y mil millones para apoyar militarmente a Ucrania.