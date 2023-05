Ucrania Rusia, noticias de la guerra hoy, 25 de mayo de 2023. Washington acuerda vender misiles tierra-aire

Inteligencia de EE.UU.: ataque con drones de Kiev contra el Kremlin

El ataque con aviones no tripulados contra el Kremlin en las últimas semanas puede haber sido orquestado por una de las unidades militares o de inteligencia especiales de Kiev. Así lo informaron fuentes de la administración estadounidense citadas por The New York Times. Sin embargo, la inteligencia de EE. UU. no está segura de si el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky o alguno de sus oficiales superiores sabían sobre la operación. Las agencias de inteligencia estadounidenses, según el New York Times, habían llegado a estas conclusiones preliminares al interceptar comunicaciones que tuvieron lugar entre funcionarios rusos después del ataque del 3 de mayo y otras comunicaciones entre funcionarios en Kiev, quienes dijeron estar convencidos de que detrás del ataque estaban sus fuerzas Armadas.