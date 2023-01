Ucrania: misil ruso alcanza edificio de apartamentos en Járkov, al menos un muerto – Europa

Los rusos bombardearon un edificio residencial en horas de la tarde. a JárkovEn el distrito de “Kyiv”: según el alcalde de la ciudad ucraniana, Terekhov. Citando a UNIAN, el alcalde lo dejó claro “Se golpeó un edificio residencial y se produjo un incendio en el edificio.. daño masivo. Un misil enemigo impactó en un edificio residencial en el centro de la ciudad.. Quizás fue el misil S-300. Todos los servicios de emergencia están trabajando en el lugar”. El cuarto piso del edificio quedó completamente destruido, informa Ukrinform, y agrega que “al menos dos heridos han sido sacados del edificio según los residentes locales”. Telegrama del jefe de la región de Kharkiv administración, Tres de ellos resultaron heridos, y uno de ellos sucumbió a sus heridas.. “Las operaciones de rescate continúan”, agrega.

Mientras tanto, Kyiv aumenta la presión sobre sus aliados para obtener armas más poderosas y un mejor enfrentamiento para las grandes batallas de la primavera, cuando la tierra ya no se congelará. La primera solicitud de Volodymyr Zelensky es de misiles de largo alcance, pero el objetivo real son los aviones de combate. Y ahora en Washington se empieza a considerar la cuestión. En cambio, en Europa, del lado alemán, se intenta reavivar la llama del diálogo: el canciller Olaf Scholz confirmó que quiere volver a hablar con Vladimir Putin. Y el Kremlin parece haberlo apreciado. Zelensky, en su mensaje vespertino a la nación, agradeció a los aliados, incluida Italia, por sus “recientes logros significativos en el campo de la defensa”.

Esperaba mantener este “impulso” en dos direcciones: “acelerar” los suministros de armas ya acordados y “evaluar” el envío de “nuevos tipos”. El líder ucraniano tiene en mente, en primer lugar, “misiles de largo alcance”. Porque los lanzamisiles estadounidenses HIMARS utilizados hasta ahora “tienen un alcance de 80 kilómetros y no pueden alcanzar muchas de las áreas ocupadas”. En cambio, dar a los “Atacms un radio de 300 kilómetros” pondría a la artillería rusa más alejada del frente bajo presión, que hasta ahora ha sido capaz de atacar ciudades sin perturbaciones, enfatizó Zelensky, quien también convocó al Estado Mayor General para hacer un inventario de armas y munición. Además de los Atacm, Kyiv intentará adquirir algo que al comienzo de la guerra parecía tabú para los occidentales, a saber, aviones de combate. Unas dos decenas de aviones, entre ellos el estadounidense F16, el francés Rafale o el sueco Gripen, son los deseos del Ejército del Aire para modernizar la flota de la era soviética. Este tipo de suministro ya se ha solicitado en el pasado, pero lo nuevo es que los estadounidenses no están cerrando la puerta. De hecho, según Politico, hay un grupo de oficiales militares en el Pentágono presionando en esta dirección. Además, señala el Wall Street Journal, el temor de que una guerra prolongada pueda jugar a favor de Moscú parece estar creciendo entre los funcionarios de la OTAN. De ahí la necesidad de armar a Kyiv tanto como sea posible. Por el momento, Berlín no quiere oír hablar de los aviones pertenecientes a los ucranianos. Llevar este tema a la mesa “no sería considerado serio por la opinión pública”, dijo Schulze, después de aceptar dolorosamente enviar tanques Leopard, bajo la presión de los Aliados. La canciller alemana sigue comprometida con “evitar una escalada” que conduzca a “una guerra entre la OTAN y Rusia”. A esto, declaró: “Volveré a hablar con Putin por teléfono. Depende de él retirar las tropas de Ucrania y detener esta guerra terrible y sin sentido”. La respuesta del Kremlin es una línea de adivinación, pero no está sellada: “No se planean conversaciones acordadas”, pero “Putin estaba y sigue estando abierto a los contactos”, confirmó Dmitry Peskov.

Pero todas las sospechas occidentales sobre Moscú fueron resumidas por Guido Croceto: “No tenía ningún prejuicio contra Rusia. Es un intento de anexar otro país”, dijo el ministro de Defensa. Al día siguiente, Dmitry Medvedev fue duramente atacado e insultado. Sobre el terreno, Donetsk sigue siendo el frente más caliente, entre las ciudades de Bakhmut y Vogledar. En el sur, los ucranianos informaron de otro bombardeo de Kherson, que al parecer también alcanzó un hospital. Causó al menos tres muertes. En cambio, las autoridades prorrusas informaron de cuatro víctimas tras un ataque de Kyiv a un puente en la región de Melitopol. Además de cañones, luchamos con penales. Kyiv apuntó a 182 empresas rusas y bielorrusas, así como a tres personas. También entre las entidades sancionadas se encuentran filiales de dos bancos europeos, Unicredit Leasing y Raiffeisen Leasing.

En Rusia entrenamiento militar en la escuela

En tanto, el Ministerio de Defensa británico indicó, en su actualización diaria de inteligencia sobre la situación del país, quePor la decisión de Moscú de presentar El entrenamiento militar básico en el plan de estudios de la escuela secundaria “enfatiza la atmósfera de una Rusia cada vez más militarizada en tiempos de guerra, además de ser (quizás intencionalmente) una evocación de la Unión Soviética: un entrenamiento similar fue obligatorio en las escuelas hasta 1993”.

El informe dice que la sesión, denominada Fundamentos de la seguridad de la vida. – Se implantará a partir del próximo 1 de septiembre: Incluirá entrenamiento en ametralladoras y granadas serie AK, además de ejercicios militares y uso de equipos de protección personal. En diciembre pasado, el Ministerio de Ciencia anunció un programa de entrenamiento militar para estudiantes universitarios.