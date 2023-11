Según se informa, Berlín y Washington están considerando un plan para persuadir a Ucrania de que reanude las conversaciones con Rusia para alcanzar una tregua. El periódico alemán Bild también informó sobre una estrategia secreta que ya se ha desarrollado: presionar a Kiev empezando a reducir gradualmente el suministro de armas. En realidad, el gobierno alemán pretende colocar a Ucrania en una “buena posición estratégica para negociar”, escribió el periódico, citando también fuentes gubernamentales: “El país debe negociar con el régimen de Vladimir Putin sobre su soberanía e integridad territorial. La Casa Blanca y la Cancillería están coordinando en este asunto.”

Ni el canciller alemán Olaf Scholz ni el presidente estadounidense Joe Biden quieren invitar directamente al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a negociar el futuro estatus de los territorios ocupados por Rusia. En cambio, los dos países, los mayores proveedores de armas de Ucrania, decidieron impulsar el diálogo limitando la calidad y cantidad de los envíos. Un miembro del gobierno alemán dijo al periódico: “Zelensky debe darse cuenta de que las cosas no pueden continuar así; debe dirigirse a la nación por su propia voluntad y dejar claro que las negociaciones deben continuar”.

¿Qué pasa si limitar el suministro de armas no funciona? Una fuente del gobierno alemán dijo que Washington y Berlín tendrán listo un plan alternativo: “Lo que Berlín y Washington aspiran como alternativa a las negociaciones es un conflicto congelado, sin un acuerdo entre las dos partes. “Es como Minsk, pero sin Minsk”.

En referencia al frágil protocolo firmado en 2014, que pretende alcanzar un alto el fuego inmediato y poner fin al conflicto en Donbass. “Cada vez está más claro que el gobierno no cree en una victoria ucraniana y no la quiere en absoluto”, dijo el legislador alemán Roderich Kieswetter, ex oficial del Estado Mayor de las fuerzas armadas. En contacto con el periódico, la Cancillería alemana desmintió: “Alemania apoya firmemente a Ucrania. “Apoyaremos a Ucrania tanto como sea necesario para defenderse de la agresión rusa”.