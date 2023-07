Ubisoft, cuyos ingresos cayeron en el primer trimestre del año fiscal 2024, ha anunciado un acuerdo con Tencent

Figuras de Ubisoft

Assassin’s Creed Codename Jade está en el corazón del trato con Tencent

Las reservas netas fueron de 267,7 M€, un 8,7 % menos que el año anterior (pero por encima del objetivo de 240 M€). El gasto recurrente de los jugadores (compras en el juego, contenido descargable, suscripciones, pases de temporada y anuncios) representa el 47,6 % de todas las reservas netas, de las cuales el 92 % proviene de Títulos de catálogo. Para el ejercicio completo, la compañía espera unos ingresos de explotación de 400 millones de euros.

“Confiamos en que nuestro fuerte enfoque en las mejores oportunidades de su clase, junto con reducciones significativas de costos, conducirá a un progreso significativo en la generación de ingresos, ganancias y flujo de efectivo en los próximos años”, dijo el CEO de Ubisoft. Yves Guillemot.

Los lanzamientos de Ubisoft este año fiscal incluyen Assassin’s Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora, Skull and Bones, The Crew Motorfest y Prince of Persia: The Lost Crown.

hablamos sobre Assassin’s Creed Nombre en clave JadeEl juego se lanzará en versión beta cerrada el 3 de agosto y Ubisoft ha hablado sobre uno de los mayores acuerdos de publicación en la industria de los videojuegos. El acuerdo alcanzado por las dos compañías parece ser similar al alcanzado por Tencent para Call of Duty: Mobile, en el que los ingresos del juego se dividen 50/50 entre Activision, propietaria de la propiedad intelectual, y el estudio de desarrollo TiMi Studio (propiedad de Tencent).

Según Ubisoft, este es otro paso positivo en el juego. relación estratégica Relación a largo plazo entre Tencent y Ubisoft. Mientras tanto, Ubisoft planea lanzar dos juegos móviles más: The Division Resurgence, desarrollado por Level Infinite, y Rainbow Six Mobile, desarrollado por Ubisoft Montreal.