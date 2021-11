“Tu eres tan rudo.” Y llega el sobre negro

El juicio está en el paso final y las hermanas Selassie permanecerán en la nominación. para ellos GF VIP Ella preparó una sorpresa y su prima la está esperando en el barco del amor. No lo saben, pero como resultado de la transmisión de televisión, Lulu corre al baño. Clarissa y Jessica intentan convencerla de que salga pero ella no quiere escuchar los motivos y grita insultando a todos: “Me rompí el cuerpo, no quiero salir, no quiero sorpresas”. en este punto Alfonso Signorini Perdiendo los estribos: “Clarissa, Jessica, deja a tu hermana ahí y dile que es tan grosera, imprudente e inconsciente. No acepto algunas de las frases, gran lulu arrogante ¿por qué? ¿Por qué no aceptar la nominación? Si a Lulu no le importa la sorpresa, a nosotros no nos importan Lulu y sus rabietas y no dejo de transmitir por ella.Signorini está cansado de las actitudes de la princesita.

Gf Vip, Signorini en un alboroto contra Lulu

«No voy a parar el espectáculo por ti, no nos importa Lulu SelassieVe a la sala y llévate la sorpresa que te hemos preparado. Deja a tu hermana ahí. Estoy harto”.

Una vez en la sala del amor, Lucrezia también llega poco después y explica su situación diciendo que no puede aceptar su separación. “Nunca me separaron de mis hermanas. Y cuando nos separamos, no me gustó. Sabía que esto podía pasar pero no me gusta”. Alfonso se suaviza un poco: “Me alegro de que hayas llegado, pero tienes que crecer. La gente de fuera te quiere sin importar lo que te pase. “Para estar tranquilo”.

Envíe “Lulu” en la nominación

Al final de la transmisión de televisión, Clarissa tiene que salir de casa. Pero a la producción no le gustó la posición de Lulu y decidió enviar a la niña para la nominación. “Una actitud agresiva hacia el programa y los compañeros es inaceptable”. Este es el contenido del sobre negro que Alfonso leyó al final de la bonata.