Tu dinero está en riesgo: por eso hay que sacarlo de los bancos – Demócrata

Ya no es seguro mantener su dinero en su cuenta corriente hoy en día. Conozcamos juntos los factores de riesgo

La mayoría de los italianos están convencidos de que una de las formas más seguras de no derrochar el dinero es mantenerlo en el banco. Hoy hay unos cuarenta millones de ahorradores en nuestro país que dejan sus ahorros en sus cuentas corrientes. Sin embargo, según las sugerencias de algunos expertos, parecen existir número de riesgos Así que este tipo de estrategia no vale la pena.

Ciertamente esto es necesario Mantenga sus ahorros segurosSobre todo en tiempos de crisis como el que estamos atravesando ahora mismo. Debido a la guerra en Ucrania, e incluso antes del Covid, la situación económica se deterioró significativamente, lo que llevó a impuestos más altos.

En este punto, debemos idear un plan para mantener las ganancias y no correr el riesgo de quedarnos sin dinero. En este sentido, averigüemos ahora las razones de esto. Es mejor sacar el dinero de los bancos..

Verificación de cuenta, por eso se retira dinero

Según consulenteassicurativo.org, hay cinco razones principales por las que es mejor no dejar el dinero en el banco. La primera está relacionada con falla potencial. en caso “ahorrar en”o mejor dicho, en el caso de las deudas bancarias, los primeros en arriesgar son los accionistas, subacreedores, todas las personas y empresas con depósitos superiores a cien mil euros.

Otra razón sin duda está relacionada con la inflación., porque el poder adquisitivo siempre disminuye con el tiempo. Por lo tanto, guardar dinero en el banco definitivamente no es una buena idea. Luego más tarde allí confiscación de autoridades fiscalesdonde la cuenta corriente se bloquea en caso de falta de pago y, por lo tanto, se vuelve inutilizable.

Las dos últimas razones por las que es mejor no dejar mucho dinero en los bancos son respectivamente impuesto a la propiedad y el impuesto impuesto. Respecto a este último, se debe pagar un impuesto de actos jurídicos documentados de algo más de 34 euros en una cuenta con un saldo de cinco mil euros.

En este punto, destacamos que cada inversor es libre de seguir su propia estrategia. Para los que ya no quieren guardar su dinero en el banco, hay un ejemplo Diferentes tipos de inversionespara lo cual, no obstante, es necesario contactar con los expertos del sector para no incurrir en errores irreparables.