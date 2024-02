Trump quiso resaltar un nuevo mapa mundial dibujado por Biden que limita con México y Gaza

En una conferencia de prensa organizada por Biden el jueves pasado para responder a los resultados de la investigación del fiscal especial Robert Harin, el presidente estadounidense reaccionó con enojo a partes del informe. Los documentos relacionados con su cargo anterior como vicepresidente durante la administración Obama lo describen, presumiblemente, como un anciano drogado:

“…Soy un anciano, pero sé lo que estoy haciendo por Dios. Mi memoria es buena.”“Obviamente, cuando me hicieron la pregunta [sulla data della morte di suo figlio, ndr], pensé, no es asunto de ellos. No necesito que nadie me recuerde cuando murió. [Beau]”.

Además, mientras respondía a las preguntas de Hur, Biden recordó a los periodistas presentes que estaba “muy ocupado… en medio de la gestión de una crisis internacional” cuando estalló la guerra entre Israel y los militantes de Gaza.

Entonces, le pidieron que comentara las últimas noticias sobre la guerra entre Israel y Gaza, y el presidente respondió:

“Creo que inicialmente el presidente Sisi de México no quería abrir el cruce. [di Rafah, ndr] Permitir la entrada de bienes humanitarios”.

Básicamente, ¡confundió a Egipto con México! Sin embargo, un descuido “menor” no pasó desapercibido para Trump, quien optó por subrayarlo en su red social, Truth Social, publicando un mapa “revisado” de Oriente Medio en el que se cambia el nombre de México. Egipto, según la “fuente” Joe Biden, está indicado en la parte inferior del mapa (imagen superior).

En enero, Trump publicó un meme basado en fotos vergonzosas de Biden que describía la Casa Blanca como una cómoda casa de retiro para personas mayores cuyos residentes creen que todos son presidentes.