Trucos eléctricos y de gas, aquí tienes la guía para aprender y defenderte

Que es el phishing – Este tipo de fraude se realiza A través de canales digitales e Internet. Según una investigación del observatorio SOStariffe.it, el objetivo de los estafadores es obtener datos personales o financieros, contraseñas para acceder a sus cuentas y cualquier otro dato potencialmente “monetizado”. Este tipo de fraude se lleva a cabo, en la mayoría de los casos Por correo electrónico. Suelen incluir un enlace a un sitio web donde se invita al usuario a introducir sus datos de acceso o facilitar datos con el objetivo de activar contratos de gas y electricidad no deseados. En algunos casos, los estafadores intentarán obtener los datos de la tarjeta de pago de un usuario, por ejemplo, simulando la necesidad de pagar una factura vencida para evitar una desconexión del suministro. proporciona una alternativa Enviar un SMS Con un enlace al sitio que se utilizará para robar datos del usuario, a menudo atribuibles a una cuenta postal o bancaria.

métodos probados – Las estafas “tradicionales” siguen siendo una amenaza a través de un centro de llamadas o un sistema de entrega puerta a puerta. Entre los trucos más comunes se encuentra Si estafa en el que se escriben algunas de las palabras clave del usuario (“sí”, “confirmo”). En palabras del usuario, se realizará una recopilación de registros falsos que simulará la aprobación de un nuevo contrato.

Entonces hay un archivo “Fin de la estafa del mercado protegido” Al usuario se le paga para activar un nuevo contrato de suministro mediante engaño. La otra alternativa es “Estafa de distribuidor local” Donde el vendedor, pretendiendo ser un distribuidor local de energía, hace ofertas falsas en condiciones tarifarias favorables.

¿Cómo te defiendes? – Para evitar el fraude de electricidad y gas es necesario no participar Yo codifico POD e PDR (códigos de identificación, respectivamente, para suministros de electricidad y gas) ya conocidos por su proveedor y pueden ser utilizados por terceros para activar contratos no deseados no con un nuevo operador.

En una forma similar, No firme contratos ni documentos Sin leer detenidamente lo que se informa e No mostrar ni enviar la factura para temas anónimos. También es importante no transmitir datos sensibles a terceros. Para evitar estafas puerta a puerta, es importante nNo dejes que nadie entre a la casa Y no entregar dinero a los supuestos representantes del proveedor de energía. Además, no use palabras positivas en el teléfono.

Para evitar el phishing, es útil No hagas clic en ningún enlace. Recibido por correo electrónico o SMS y no proporciona datos personales ni detalles de la tarjeta. Siempre es importante consultar los canales digitales de su proveedor de servicios.

Procedimiento de recuperación rápida ARERA – Para proteger a los consumidores de la activación de contratos de energía no deseados, la Autoridad de Energía (ARERA) ha habilitado durante varios años un procedimiento de devolución rápida (Resolución 228/2017 / R / com) que permite a los usuarios regresar a la empresa anterior. Este procedimiento permite Reactivar la oferta Del cliente engañado en los mismos términos que arriba.