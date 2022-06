Trucos de refrigeración en casa sin impacto ambiental: sin aire acondicionado

¿No hay aire acondicionado en la casa? ¿Miedo a las facturas caras? No entres en pánico, no tienes que preocuparte ya que puedes actualizar tranquilamente tu entorno sin tener que comprar uno, afectando tu factura y el planeta. Tan solo pon en práctica estos pequeños y sencillos trucos y notarás la diferencia enseguida. Aprendamos los trucos para una reforma sostenible del hogar.



Pueden Actualiza tu casa Sin consumo de energía e Protege el planeta y la billetera.

Trucos para reformar el hogar: ¿qué son?

Aquí hay algunos trucos Para ser utilizado inmediatamente para resolver un problema. calor sofocante:

–Abre las ventanas de par en par por la noche: Incluso si las temperaturas mínimas recientes han sido tropicales a medida que se pone el sol, el ambiente por la noche generalmente se enfría. ventanas abiertas Cuando te vayas a la cama no tengas miedo. Tus habitaciones se renovarán y mucho más. Para evitar que entren en casa insectos de todo tipo, además del aire nocturno, puedes instalar mosquiteros.

–Usa los vientos a tu favor: Si tu casa está bien expuesta por todos lados, puedes beneficiarte de ello corrientes de aire. En verano van mejor que cualquier acondicionador, además Libre. Pero recuerda usar el tope de la puerta, ¡es imprescindible!

–Mojar los bordes de las cortinas: Sumerja los bordes de las cortinas en un recipiente con agua fría y deje las ventanas abiertas. El aire de la noche hará el resto.Deberías intentarlo.

–También abrir casilleros y armarios por la noche.Nadie dirá excepto las ruedas y los demás. Muebles para el hogar Con un pre-apilamiento gran cantidad de calor Que luego se esparce por toda la casa. Por la noche, aunque sea de manera intermitente, recuerda abrir las puertas del dormitorio, la cocina y la sala.

–Sustituye las bombillas tradicionales por bombillas LED: ese es el ultimo No emite calor No contribuirán a calentar el medio ambiente.

–Crea áreas sombreadas alrededor de la casa.: Use no solo plantas, sino también cortinas (preferiblemente de colores claros), contraventanas e incluso persianas La luz del sol no penetra durante las horas de calor.

–No entres al hornoA. Trata de usar el horno lo menos posible Electrodoméstico Lo que prende fuego a la cocina y a todo el apartamento.

Finalmente, podría considerar un archivo inversión instalar abrigo térmico. Esta cirugía te permitirá hacerlo Aislamiento del edificio en invierno y verano.Pero necesita mantenimiento. También tenga cuidado con los tops, a quienes les gusta derribar el revestimiento exterior de los edificios.

Hacer el la elección correcta Y el Evita el aire acondicionado a Ambiente más limpio es un Ahorra en tu factura.