Tres restaurantes recomendados por Redzepi

A lo largo de los años, Noma’s Light ha iluminado las cocinas de muchos chefs escandinavos que han optado por sumarse a la nueva cocina nórdica en la que René es el padre espiritual. A menudo sus propios discípulos abren su propio proyecto y les enseñan. Este es el caso Rocío Sánchez, De ascendencia mexicana, pero al crecer en Chicago, al otro lado del océano por invitación de Redjepi, captó su genio y nombró a su pastelero, quien luego lo llevó a su tienda emergente en Toulouse. Allí Rocío tuvo un instinto: mezclar su México con el Norte. Hoy Sánchez es el jefe de un pequeño restaurante, donde no es raro encontrarse con Ren, quien degusta los deliciosos manjares de su maravillosa discípula (lovesanchez.com) El envasado de carne también lo ve sentado en los escritorios mira el pez (fiskebaren.dk), uno de los mejores lugares para disfrutar fiordos, una de las antiguas carnicerías del barrio. No te pierdas el grand tour de las ostras, el sabor de las almejas desde Francia hasta Dinamarca, el turbo con mejillones ahumados, esponjosos y encebollados en escabeche y las gambas al servil. También disfruta del valor de Redjepi Selma (selmacopenhagen.dk), donde acude al habitual bocadillo danés Smørrebrød. No te pierdas el tartar de ternera, el bizcocho fermentado, el caldo de ostras y la remolacha seca.