“Trabajemos juntos como nunca antes. “Propondré un cambio radical”.

Un shock para Europa. Mario Draghi En la Conferencia Europea sobre Derechos Sociales celebrada en Bélgica se pidió a la Unión Europea que hiciera un esfuerzo en esta cuestión Competitividad. «Es necesario un cambio radical en la Unión Europea – afirma el ex Primer Ministro – Nuestras normas de inversión se basan en un mundo que ya no existe, un mundo antes del Covid, antes de la guerra en Ucrania, antes de la crisis en Medio Oriente Este. este. Nos encontramos en un mundo en el que la competencia entre las grandes potencias ha regresado”. Estados Unidos y China: “Nunca hemos tenido una estrategia de respuesta industrial y, a pesar de las iniciativas positivas en marcha, todavía nos falta una estrategia global sobre cómo responder en múltiples sectores. Hemos confiado en la igualdad de oportunidades a nivel global y en el orden internacional basado en reglas, y esperamos que otros hagan lo mismo. Pero ahora el mundo está cambiando tan rápidamente que nos ha tomado por sorpresa que otros ya no respetan las reglas y crean políticas para fortalecer su posición”.

Destacó que las políticas de potencias como Beijing y Washington “están diseñadas para redirigir la inversión hacia sus economías a costa de la nuestra, o en el peor de los casos, están diseñadas para hacernos permanentemente dependientes de ellas”. el dragónCitando el ejemplo de Beijing de tecnologías verdes y una amplia política industrial estadounidense para atraer capacidades de fabricación nacionales de alto valor dentro de sus fronteras, incluidas empresas europeas, y desplegar su poder geopolítico para redirigir y proteger las cadenas de suministro. “Nos falta una estrategia sobre cómo proteger nuestras industrias tradicionales de un campo de juego global desigual”.

Fusión

Draghi habla de la necesidad de esto Acelerar la integración: “Si no entre los 27, entonces entre aquellos que quieran hacerlo”, en referencia al camino de fortalecer la cooperación entre un pequeño número de países para concluir una unión de mercados de capitales. “No podemos darnos el lujo de posponer decisiones y, para garantizar la coherencia entre los diferentes instrumentos para relanzar la competitividad de la UE, necesitamos un nuevo instrumento estratégico para coordinar las políticas económicas. Lo que propondré en mi informe es un cambio radical: esto es lo que necesitamos. “Debemos lograr una transformación de la economía europea y debemos poder contar con un sistema energético descarbonizado, una defensa europea integrada, una producción nacional en los sectores más innovadores y una posición de liderazgo en la producción tecnológica”, añadió Draghi.

La Unión Europea llega tarde

El ex primer ministro destaca algunas limitaciones, incluidas las del mundo de la tecnología, donde “sólo tenemos cuatro empresas entre las 50 principales”. O en telecomunicaciones, donde tenemos 34 empresas nacionales de telefonía móvil, mientras que Estados Unidos tiene 3 y China 4”. El resultado es que nos estamos quedando atrás en el espacio 5G”.

© Todos los derechos reservados

Lea el artículo completo en

Profeta