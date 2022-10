Torino Citadella 4-0, Juric: “Hoy es un nuevo comienzo para Pellegri, amo a Vanga”

Al término del partido entre Torino y Cittadella, válido por los dieciseisavos de final de la Copa de Italia, el técnico Iván Granata. legal Dio a conocer algunos datos sobre el partido por los micrófonos de Mediaset: “Cuando tienes un delantero fuerte que ataca en profundidad, es mejor en cierto sentido, pero depende de los partidos. En el último partido, desafortunadamente, Pietro (Pellegri, editor) tuvo algunos problemas y no pudo entrenar todo el tiempo. Ojalá hoy habrá algunos partidos que puedes jugar incluso sin delanteros.En Verona fueron mis mejores partidos sin delanteros.

“Sobre Pellegri me alegro por él, este chico ha tenido muchas lesiones y ahora no puede entrenar bien y eso limita su crecimiento pero hoy era importante marcar. Richie, en cambio, no ha encontrado El caso todavía. Estuvo fuera mucho y luego se enfermó, lo vi. Todavía está investigando su condición, pero conocemos sus cualidades y crecerá “.