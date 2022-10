Todo lo que debes saber sobre las VPN: funcionamiento e importancia

Hablar de VPN es hacerlo de uno de los servicios más demandados de los últimos tiempos. Y es que hace referencia, y solo hay que atender a su denominación inglesa “Virtual Private Network”, a redes privadas virtuales que encriptan nuestros datos para evitar fugas de seguridad y/o información. Logrando enmascarar de esta forma nuestra IP. No obstante, ¿son legales?, ¿cuáles son sus ventajas? En las siguientes líneas intentamos despejar estás y otras muchas incógnitas relacionadas con el fascinante mundo de las VPN.

En defensa de nuestra privacidad

La tecnología avanza a pasos agigantados. Y esto, que no se trata de una cuestión mala perse, tambien ha generado inconvenientes que nos exponen cada vez de una forma más habitual y peligrosa. El aumento del uso de redes wifi públicas, el auge del teletrabajo y la toma de conciencia sobre la importancia de la privacidad son elementos cruciales en el bom de dicho servicio. Por no mencionar la imperativa necesidad de poder navegar seguros a través de las plataformas de streaming o en los programas de video a demanda. Contar, por poner un ejemplo, con una VPN para Star Plus segura no tiene precio.

¿Son legales las VPN?

Al final, como en cualquier debate que se precie, las respuestas suelen llegar cuando nos acercamos al fondo del asunto. Y es que el problema aquí, una vez más, no es la herramienta en sí misma, sino el uso que el usuario puede hacer de ella. Es ahí donde debe incidir directamente el foco de la atención. Ya que su legalidad, o falta de ella, dependerá de cómo y para que la utilicemos. Por poner algún ejemplo representativo, utilizar una VPN para acceder de forma segura a nuestra banca electrónica no sólo es algo legal sino que además resulta del todo recomendable.

Un sinfín de ventajas

Navegar con total transparencia por la red de redes suele traducirse en todo un suicidio anunciado. Contraseñas, datos sensibles o simples conversaciones privadas. Son tantos los datos sensibles de ser sustraídos que contar con una VPN se torna algo tan fundamental en nuestro día a día como práctico y sencillo en su utilización.

Y si el mantenimiento de la privacidad es el principal caballo de Troya de las VPN, tampoco podemos olvidarnos de otro aspecto fundamental. Nos encontramos ante una herramienta que suprime casi por completo un componente tan complejo como el de la discriminación en razón al lugar de residencia. No en vano, el establecimiento de diferentes precios en función de nuestra ubicación hace que las VPN se erijan como la opción perfecta para evitar cualquier tipo de rastreo. Algo que, en definitiva, repercute positivamente en nuestros ya de por sí maltrechos bolsillos.

Es hora de navegar seguros

Como habéis podido leer, todo son ventajas a la hora de utilizar una VPN. Y esto es algo que, en gran medida, explica su éxito y gran aceptación por parte de los usuarios. Ahora solo queda saber si… ¿estáis listos para cifrar vuestros datos, e información más sensible, y navegar de forma segura por la red de redes?

“Introvertido. Pionero del tocino. Defensor del café. Estudiante profesional. Devoto amante de Internet”.