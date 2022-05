Todas las novedades de los barcos más esperados de 2023

El crecimiento de la industria naviera mundial no se ha detenido. Con tantos recién llegados en camino, TravelMarket ha intentado organizar el informe y hacer un resumen. Lista de introducciones importantes planeadas para el próximo añoCapacidad de unidades en construcción, número de tipos de cabina y viaje de inicio incluyendo:

Sáhara Esmeralda (Crucero Esmeralda), febrero de 2023

Capacidad: 100 pasajeros

Lanzamiento: 25 de febrero de 2023; Seychelles (7 noches)

Período temprano: Seychelles, Mar Adriático, Grecia y Mediterráneo

Tipos de cabina: 7

Seabour Pursuit (línea de cruceros Seaborn), marzo de 2023

Capacidad: 264 pasajeros

Lanzamiento: 4 de abril de 2023; Reikiavik (14 noches)

Período de inicio: Norte de Europa, Islandia, Groenlandia, Ártico, Ruta del Noroeste, América del Norte y del Sur, Costa Oeste

Tipos de cabina: 12

Oceania Vista (Crucero por Oceanía), abril de 2023

Capacidad: 1.258 pasajeros

Lanzamiento: 14 de abril de 2023; De Roma a Barcelona (12 noches)

Temporada de apertura: Mediterráneo, Islas Británicas, Crucero Transatlántico, Canadá y Nueva Inglaterra, México, Centroamérica y Canal de Panamá hasta el 4 de agosto

Tipos de cabina: 16

World Seeker (Atlas Ocean Voyages), mayo de 2023

Capacidad: 196 pasajeros

Barco de lanzamiento: aún no disponible

Inicio Temporada: Aún no disponible

Tipos de cabina: 10

Explora I (Explora Journeys), mayo de 2023

Capacidad: 922 pasajeros

Lanzamiento: 31 de mayo de 2023, de Barcelona a Atenas (diez noches)

Temporada de inicio: Mediterráneo, Norte de Europa, Islandia y Groenlandia hasta principios de septiembre; EE. UU., Canadá, el Caribe, América del Sur y Hawái

Tipos de habitaciones: 14

Norwegian Viva (Ncl), junio de 2023

Capacidad: 3.219 pasajeros

Lanzamiento: 15 de junio de 2023, de Lisboa a Roma (nueve noches)

Período de apertura: Mediterráneo hasta el 6 de noviembre; Caribe desde San Juan hasta Marzo 2024

Tipos de habitaciones: 35

Silver Nova (Crucero de plata), julio de 2023

Capacidad: 728 pasajeros

Lanzamiento: 15 de julio de 2023, de Southampton a Lisboa (diez noches)

Período de apertura: Mediterráneo hasta principios de noviembre; América del Sur hasta febrero de 2024

Tipos de habitaciones: 13

Icon of the Seas (Royal Caribbean International), otoño de 2023

Capacidad: 5.600 pasajeros

Barco de lanzamiento: aún no disponible

Inicio Temporada: Aún no disponible

Tipos de cabina: Aún no disponible

Carnival Jubilee (Carnival Cruise Line), octubre de 2023

Capacidad: 5.374 pasajeros

Lanzamiento: 30 de octubre de 2023, de Southampton a Calveston (18 noches)

Temporada de apertura: crucero por el Atlántico, Caribe occidental, desde Calveston

Tipos de Cabinas: 49

Seven Cheese Giant (Regent Seven Cheese Cruise), noviembre de 2023

Capacidad: 754 pasajeros

Lanzamiento: 25 de noviembre de 2023, viaje por el Atlántico (14 noches)

Temporada de apertura: Caribe y México, Canal de Panamá hasta marzo de 2024; Mediterráneo

Tipos de habitaciones: 15

Celebrity Ascent (Celebrity Ships), diciembre de 2023

Capacidad: 3.260 pasajeros

Lanzamiento: 2 de diciembre de 2023, Fort Lauderdale (siete noches)

Temporada temprana: alternando entre el este y el oeste del Caribe

Tipos de habitaciones: 27

Clase Princess Spear (Crucero Princess), 2023

Capacidad: aprox. 4.300 pasajeros

Barco de lanzamiento: aún no disponible

Inicio Temporada: Aún no disponible

Tipos de cabina: Aún no disponible

La mujer sabia (Viajes de la Virgen), finales de 2023

Capacidad: 2.770 pasajeros

Barco de lanzamiento: aún no disponible

Inicio Temporada: Aún no disponible

Tipos de cabina: 21