Durante mucho tiempo fue empujada al olvido, confinada deliberadamente dentro del cono de sombra, porque era incómoda, rebelde, insólita.

Sin embargo, sus escenas, en opinión de muchos, se anticipan a los reportajes fotográficos modernos, creando una memoria visual que documenta culturas y realidades sociales de forma extraordinaria. En su vida amó a mucha gente, las ideas, el arte, los derechos humanos, la revolución. Una mujer extraordinaria, Asunda Adelaide Lugia Mototti, se llama Tina. Nacido el 17 de agosto de 1896 en el famoso Borgo Priscillazo de Udin, nació en el seno de una humilde familia friulana siguiendo un rumbo socialista a finales del siglo XIX, y se vio obligado a emigrar con su familia a Austria cuando tenía dos años. Tina asistió. Primeros grados de la escuela primaria allí. A los doce años trabajaba en una fábrica textil Kaiser en las afueras de la ciudad. El padre regresó, esta vez a Estados Unidos, en busca de trabajo, y la mujer tuvo que contribuir a mantener una familia numerosa. El 17 de junio de 1913, ella también cruzó el océano para encontrarse con sus padres en California, donde (como escribió Pino Kakuzi en su autobiografía) “Los principales movimientos sindicales florecieron y la vida cultural y artística estaba en gran agitación.“Así, las avenidas del teatro y el cine, y más tarde la fotografía, se abrieron a Dina Mototti. Los fotógrafos Jane Reese, Johann Heckmeyer, Robert Caba y Edward Weston la retrataron como un hermoso desnudo; los mejores pintores mexicanos fueron Diego Rivera y Clemente Orosco; Conocidos durante una manifestación de protesta después de la ejecución; los escritores John Das Passos, Andre Malrox, Ernest Hemingway. Y luchó con las fuerzas internacionales en España. Sus fotografías siempre describen rostros y sufrimientos del pasado. Son cuadros de campesinos, pescadores, lavanderas y bebés amamantando. Dedicó muchas escenas a la tierra de su elección, México, donde murió a los 46 años, donde fue enterrado. Pablo Neruda escribió en su tumba palabras de elogio que aún hoy se pueden leer: “Hermana, no dormiste, no, no dormiste: tal vez tu corazón sienta la rosa de ayer, la última rosa de ayer, la nueva rosa. Relájate y relájate hermana. porque el fuego no muere“Después de su repentina muerte, sus personalidades humanas, artísticas y políticas fueron debidamente reconocidas, y durante algunos años su memoria permaneció muy viva en la opinión pública latinoamericana. Oculta en los archivos del departamento. caza de brujas. Como nos recordó el Centro Cultural Tina Mototti en Caracas, es una elección vaga, “Durante muchos años, no solo en Estados Unidos, sino también en el movimiento comunista internacional no se podía leer y presentar a un artista que luchaba por crear imágenes de calidad.“. El malestar la acompañó por el resto de su vida, casi siempre transcurrida con crédito. Fue una de las primeras fotógrafas en comprender al artista, al intelectual, al valor social y al poder de condenar una imagen, aunque ella estaba viva y perseguida aunque muriera por sus ideas, sin embargo era una de las figuras femeninas más bellas que Italia podía dar al mundo.

Marco Travaglini