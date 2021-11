Tim presionó al gobierno y esperó las carreras. En el nodo de fibra óptica en Pnrr- Corriere.it

El tema TIM del gobierno permanece congelado, al menos oficialmente, hasta cuando Kkr. Fondo de EE. UU. No descubra las fichas y los detalles de la propuesta de adquisición de la empresa italiana. El enrutamiento del archivo, que en realidad fue delegado al Ministerio de Finanzas, aunque en coordinación con otros ministros y el primer ministro, dice al menos una cosa: Cassa Depositi e Prestiti, colaboradora tanto de Tim como de Open Fiber, Listo para entrar al juego , ya sea solo una reorganización institucional, o si se trata de crear una nueva empresa que controlará la red nacional de comunicaciones.

También hay cierta preocupación, y este tema será discutido en el comité establecido en el Palazzo Chigi en el archivo, que se reunirá ya esta semana, sobre las licitaciones del PNRR relacionadas con cables de fibra óptica en algunas regiones del país: en total hay son 4 mil millones de euros, y una serie de licitaciones que Tim tendrá que participar en ella, también, es una empresa que ciertamente no puede tomar decisiones estratégicas silenciosamente si es al mismo tiempo disputada entre estadounidenses y franceses Vivendi y una posible intervención pública.

Adquisición de Kkr.

Un aspecto que aún no se ha destacado, y aún señalan en el gobierno, es cuál es el control real de la empresa y sus decisiones estratégicas: el fondo estadounidense Kkr no tiene interés en poseer el 51% de las acciones, porque en el junta directiva de Tim tres cuartas partes El consentimiento de los consejeros es necesario para un control real. Un elemento que complica aún más el juego, dado que ayer Vivendi rechazó públicamente la oferta de Kkr y controla casi el 30% de la ex Telecom Italia.