“Tienes derecho a vivir”

Usted no tiene una misión específica, hermana Christa Barra. Estar cerca. amar Responder a las necesidades emergentes en un albergue para migrantes que opera en Ciudad Juárez, la ciudad más poblada del estado mexicano de Chihuahua, fundado con el nombre de El Paso del Norte.

Crista Barra es una joven monja de las monjas de Loreto. Vive entre dos mundos: es una privilegiada porque nació en América y está a la espera de una misión diaspórica entre inmigrantes -la tercera generación de inmigrantes mexicanos- para dar el gran salto hacia América. Cada mañana se pone al volante, sale de El Paso, Texas, y hace un viaje de 45 minutos hasta su “refugio” al otro lado de la frontera. “En el albergue viven mujeres con hijos. Mujeres vulnerables que afrontaron el largo viaje desde el sur sin recursos, desesperadas y pensando en el futuro de sus hijos. Tenemos tres casitas, pequeñas casas con cocina compartida y luego algunos apartamentos para familias. En total pueden alojarse 60 personas”. Vienen invitados de Haití, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Venezuela, todos esperando cruzar el puente que separa a México de Texas, el sueño y el sueño de todos.

El Título 42, la medida que la administración Trump quería para mantener a los inmigrantes en la frontera con México, expira en mayo de 2023. Hoy, ingresar a Estados Unidos es una jungla de restricciones, excepciones y posibilidades. Joe Biden quería que las entradas tuvieran un sistema de patrocinadores. Funciona pero aumenta la espera. Además, debe programar una cita con un agente estadounidense y utilizar una solicitud para presentarse en el cruce fronterizo. Pero sigue revisando la aplicación porque la disponibilidad diaria de 1000 se acabará pronto. Luego, una vez superados los problemas técnicos (corte de línea, conexión peligrosa…) y registrado, hay que esperar pacientemente la llamada.

La hermana Christa dedica su vida a estas personas que esperan. “Nuestro método es el recomendado por el Papa Francisco: acoger, proteger, animar e integrar”. Y escucha. Escuchar la tragedia de una familia que huye del sur de México luego de que un hijo y su nuera embarazada fueran secuestrados por “cárteles” (bandas criminales) y liberados previo pago de un rescate. O la desesperación de un joven hondureño cuya madre fue asesinada en la iglesia por motivos religiosos. O, de nuevo, la ira de una pequeña empresaria, madre de cinco hijos, que la extorsionó en El Salvador y amenazó con matarla si no le pagaba una parte de las ganancias. , la extorsión y ahora la sequía están convirtiendo los campos cultivados en desiertos.

Sor Christa es la bisagra entre dos mundos, el “aquí” del que se escapa y el “allá” desde el que se puede empezar de nuevo. Una chica fronteriza, Thane, con raíces mexicanas y pasaporte estadounidense. “Siento la tensión de la diferencia. Ser el rostro de una iglesia fronteriza es mi respuesta al llamado de Dios. Traigo el amor que he recibido a estas personas. Quiero compartirlo con ellos. Y luego es un privilegio para mí – dice Sor Christa, mirada intensa y una capa de cabello castaño -. Atravesando fronteras materiales, hacia el corazón de las personas, hacia sus lugares más secretos. Aprende de las tragedias que vivieron en sus países, por los que decidieron partir. Lo que significó para una joven padre viajar por México aferrado al techo de un tren, con miedo a caerse, con su bebé de 3 meses en brazos, me dijo. Una madre me preguntó: hasta aquí he llegado pasando hambre y luchando sin rendirme, ¿no? ¿Crees que mi hijo de 3 años recordará todo esto?Le respondí: Recordará cuánto lo amaba y protegía su madre. Él sabe que todo es para él”.

Sor Christa es joven y capaz de soñar. “Sí, sueño con un mundo sin fronteras. Porque creo que es un derecho humano buscar seguridad, educarse, trabajar, formar una familia. No se pueden reservar derechos para los nacidos del lado derecho de la frontera, y como yo, tienen un número de seguro social que les permite ir a la escuela, al hospital, a la licencia de conducir, a préstamos, etc… la gente tiene derecho a ir a cualquier parte. vivir De hecho, tiene derecho a vivir”.

Por Antonella Mariani

#Proyecto Hermanas