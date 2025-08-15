THERMOMIX® TM6: Tu superpoder en la cocina para el regreso a clases

Ciudad de México — 12 de agosto de 2025 — El regreso a clases es una de las épocas más demandantes para las familias mexicanas. Entre horarios apretados, tareas escolares, actividades extracurriculares y responsabilidades laborales, uno de los mayores retos es preparar alimentos nutritivos y variados sin sacrificar tiempo ni presupuesto. En este contexto, el robot de cocina Thermomix® TM6 se presenta como un aliado estratégico para mamás, papás y cuidadores que buscan practicidad, sabor y bienestar.

Con más de 20 modos y funciones integradas —desde picar, cocción lenta, arrocera y amasado, hasta cocción al vapor— la TM6 convierte cualquier cocina en un espacio inteligente y eficiente. Su tecnología todo-en-uno permite preparar desde desayunos energéticos hasta cenas completas y meriendas escolares, optimizando procesos y reduciendo el esfuerzo diario.

El corazón de esta propuesta está en Cookidoo®, la plataforma digital de recetas guiadas con más de 100,000 opciones diseñadas para inspirar y facilitar cada momento del día. Para esta temporada, la marca presenta colecciones especiales como Lunches para niños y De regreso a la escuela, pensadas para llenar de sabor y nutrición cada lonchera. Todas las recetas están integradas directamente en la pantalla de la Thermomix®, con instrucciones paso a paso, la opción de planificar menús semanales, generar listas de compras automáticas y cocinar con precisión.

La versatilidad del equipo también se refleja en la posibilidad de elaborar recetas que encantan a los niños y dan tranquilidad a los padres: nuggets caseros con control de ingredientes, barras de cereal saludables hechas en casa, o básicos como crema de cacahuate, pan de caja, mermeladas y salsas. Estos productos no solo resultan más frescos y nutritivos, sino que también implican un ahorro significativo frente a la compra de versiones procesadas.

“¿Loncheras saludables? ¿Cenas listas en minutos? ¿Recetas sin complicaciones? Regresa a la rutina de la mano de Thermomix® TM6, un robot de cocina que te guía paso a paso, te ahorra tiempo y que además, optimiza los procesos en la cocina”, señala la marca. “Cocinar en casa no solo significa comer más saludable, también representa un ahorro significativo frente a comprar comida preparada diariamente.”

Más allá de las funciones técnicas, la Thermomix® TM6 promete un beneficio que muchas familias valoran más que cualquier otro: el tiempo. En las mañanas, permite compartir el desayuno con los hijos en la mesa en lugar de permanecer frente a la estufa. Por las noches, ofrece la posibilidad de disfrutar más momentos en familia, ya que la cena prácticamente se prepara sola.

“Con Thermomix®, el regreso a clases no es estrés en la cocina, sino más opciones, menos esfuerzo y un apapacho diario a tu familia”, subraya la compañía, invitando a conocer más en su página oficial www.thermomix.mx.

“Introvertido. Pionero del tocino. Defensor del café. Estudiante profesional. Devoto amante de Internet”.