The Witcher 3: el parche 4.04 está disponible y es una gran actualización para consolas y PC

The Witcher 3: Algunos artículos parche 4.04

en ComputadoraEl parche 4.04 corrige algunos objetivos de lanzamiento de GOG y corrige la cantidad de cuadros por segundo cuando se usa el sistema de generación de cuadros DLSS, y también corrige algunos problemas detectados en el trazado de rayos, incluidos bloqueos y renderizado incorrecto, entre otras correcciones generalizadas.

Justo trazado de rayos También es un componente importante de la actualización en consolas: en PS5 y Xbox Series X | S, el parche 4.04 mejora la estabilidad en el modo Ray Tracing y también corrige el progreso en algunas misiones específicas como A Towerful of Mice, Cabaret, The Last Desire y Wandering in the Dark.

también interruptor de nintendo Obtiene una buena cantidad de ajustes, soluciona el progreso cruzado y algunos problemas con las funciones en línea para esta versión de consola. Mientras tanto, hemos visto que The Witcher 4 y Cyberpunk 2 se encuentran en diferentes etapas de desarrollo en CD Projekt RED.