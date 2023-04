The New York Times pierde una marca azul en Twitter. ¡La suscripción no se paga!

Informamos hace unos días que Twitter se estaba moviendo agresivamente para impulsar su versión paga, Twitter Blue, es decir, la versión que en comparación con la versión básica ofrece una serie de ventajas para la suscripción mensual. Elon Musk dijo hace aproximadamente un mes que el cheque azul desaparecería para quienes no comenzaran a pagar.

La noticia del día es que el endurecimiento impuesto por el liderazgo de Elon Musk empieza a cobrar sus primeras víctimas fulgurantes. La cuenta principal de The New York Times, que tiene más de 54 millones de seguidores, pierde su cheque azul desde el domingo.

Es, de hecho, una de las pocas cuentas, entre las más importantes, que ha sufrido las consecuencias de lo que Elon Musk amenazó hace más de un mes desde el pasado sábado 1 de abril.

Si intentamos reconstruir la historia, descubrimos que todo comenzó tras la respuesta de un usuario de Twitter, DogeDesigner, quien comentó en las últimas horas un comunicado escrito por Musk que The New York Times dice que no pagará verificar Twitter. Musk no perdió tiempo en responder al tuit. “Oh, bueno, entonces lo quitaremos”.