The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: Las imágenes muestran a los personajes revelados en el tráiler

A través de las cuentas sociales japonesas de Nintendo se han compartido algunas de ellas las fotos Ver obras de arte de algunos Caracteres a La leyenda de zelda lágrimas reinoque apareció en el último tráiler oficial.

A continuación presentamos varios Trabajo artístico Y te damos algunos datos sobre los personajes, todos de The Legend of Zelda Breath of the Wild: Sin embargo, habrá algunos spoilers en este juego, así que si no lo has jugado y no quieres ningún tipo de adelanto o información, no sigas leyendo este párrafo.

El primero que te mostramos es tulane. Se trata de Rito, una raza de pájaros humanoides que utilizan arcos para luchar mientras vuelan. Toli aparece en Breath of the Wild en el pueblo de Rito y es hijo de Teba y Saki. Es un personaje asociado a una pequeña misión de tiro.



tulane

La segunda imagen es para eso en su lugar. Saída, Príncipe de Zorah, una raza de peces humanoides. Este es el hermano de Mipha, uno de los héroes caídos antes del comienzo de Breath of the Wild. Link conoce a Saida y este último ayuda al protagonista en su batalla contra la bestia divina Fah Rota.



Saída

Finalmente, aparece la última imagen. Rego, el líder de los Gerudo en Breath of the Wild: Los Gerudo son una raza femenina que vive en el desierto. Ella ayuda a Link a luchar contra la bestia divina Fah Napuris.



Rego

Por último, os dejamos con el tráiler final de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.