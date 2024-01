The Last of Us Part 2 ha engañado a los jugadores con avances, dice el codirector

Pero para profundizar en esta cuestión, es necesario hacer Spoilers Así que no sigas leyendo si no has jugado a The Last of Us Part 2 y si no quieres ningún tipo de adelanto de la trama del juego.

Detalles sobre la segunda parte de The Last of Us (spoilers)

Como sabes, The Last of Us Part 2 mata Joel, el héroe del primer juego, durante aproximadamente la primera hora y lo hace de una manera poco heroica. Para algunos fue una falta de respeto al personaje y definitivamente molesto. Algunos estaban molestos porque los avances del juego mostraban a Joel con Ellie en una parte diferente de la historia.

Cuando se reveló The Last of Us Part 2, Joel apareció de una manera que sugería fuertemente que podría estar muerto, pero Naughty Dog No quería que los fans le creyeran.. En trailers posteriores, el equipo insertó a Joel en partes del juego donde en realidad no estaba presente.

En retrospectiva, señala Druckman, el estudio intentaba hacer precisamente eso Protege a los fans de los spoilers, pero no tomó en cuenta cómo se sentirían cuando supieran la verdad sobre lo que le pasó a Joel. Así pues, parece que Druckmann se arrepintió, al menos en parte, de haber engañado a las masas.

