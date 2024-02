Terroristas de la evasión fiscal, es decir, empresas “fracasadas” con deudas fiscales de 156 mil millones

El miércoles pasado, el viceministro de Economía, Maurizio Leo, del partido Fratelli d'Italia, generó polémica en su mayoría: “La evasión fiscal es como una roca – afirmó -. Como el terrorismo”. Desde la Liga se alzaron voces contra la “caza de brujas”, mientras que del resto del mundo político -la mayoría y la oposición- nadie pronunció una sola palabra en apoyo de Liu. Sin embargo, se escuchó una observación interesante en la al día siguiente, del director de la Agencia Tributaria, Ernesto María Ruffini: El llamado “almacén de recaudación”, que es básicamente el stock de impuestos y multas no pagados, vale 1,206 mil millones de euros (al 31 de diciembre). Hace tres años y medio ascendía a 987 mil millones de dólares. Por lo tanto, está creciendo a una tasa promedio de 62 mil millones de dólares al año. ¿Está sucediendo Costa en Italia? ¿Están realmente los “terroristas” fiscales vagando entre nosotros?

Cementerio de impuestos

Tengo la impresión de que con esta broma Liu quería enviar un mensaje al garante de la privacidad Pasquale Stanzione (nombrado entonces por el Movimiento Cinco Estrellas), para permitir un mayor escrutinio de los datos personales de los contribuyentes. Pero el aumento en pocos años de más de doscientos mil millones de dólares de la deuda italiana con el Estado, reconocida pero no pagada, requiere más explicaciones. Este “almacén” se parece mucho a un cementerio fiscal: ya sabemos que al menos el 40% de los importes son irrecuperables, enterrados en algún lugar, también porque a menudo se refieren a empresas que ya no existen. El impresionante aumento desde 2020 no puede ser únicamente el resultado de la entrada triunfal en el “almacén” de créditos de las administraciones autónomas de Sicilia. Debe haber algo más también.