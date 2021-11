Teoría crítica de la raza. ¿Cuál es el arma republicana para restaurar Estados Unidos?

Pregunta: ¿Cuál es el tema más importante en la carrera por el liderazgo aquí en Virginia? Respuesta: “Regrese a los conceptos básicos de la enseñanza y no enseñe a los niños la teoría crítica de la raza”. Pregunta: ¿Qué es una teoría crítica de la raza? Respuesta: “No voy a entrar en detalles porque no entiendo mucho, pero por lo que sé poco es algo que no me interesa” (respuesta repetida, con pequeñas diferencias, dos veces). Este intercambio entre un votante de Virginia y el dúo de comedia The Good Liars puede verse como un compendio de la nueva locura que atraviesa la política estadounidense, ahora en el apogeo de la polarización. “Muestra exactamente lo estúpidas que se han vuelto nuestras políticas”, Es el amargo veredicto de Chris CelisaComentarista político de CNN.