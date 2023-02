Tecnología a la carta: Aplicaciones que podrías usar si vas a México

México es uno de los destinos turísticos más atractivos. Su riqueza cultural, unida a sus impresionantes paisajes naturales y alegre atmósfera urbanita, hacen de este país un lugar que vale la pena visitar.

Actualmente, gracias a los recursos tecnológicos disponibles, es posible ver una serie en Netflix, pedir un Uber o acceder a juegos de casino como video bingo de Platincasino España desde cualquier parte del mundo. No obstante, existen aplicaciones con cobertura regional o nacional, que pueden ser un recurso útil para vivir una experiencia auténtica en este país. De ellas te hablamos a continuación.

Baz

El Grupo Salinas fue el encargado del desarrollo y lanzamiento de esta herramienta en 2021. Baz es una app que lo abarca todo: desde pagos, pasando por entretenimiento, hasta compras online. Por este motivo, sus creadores se refieren a ella como la “súper app mexicana”. Usarla es tan sencillo como descargarla y crear una cuenta de usuario. Se encuentra disponible tanto para dispositivos Android como iOS. Es una herramienta muy versátil, ya que permite consultar las noticias más relevantes de México y el mundo, chatear en línea, y alquilar películas, entre otras cosas.

Taxi Amigo

Esta aplicación te permite reservar cómodamente un taxi en la ciudad portuaria de Veracruz . Puedes instalarla gratuitamente en tu teléfono Android o en tu iPhone. Además, Taxi Amigo también permite efectuar reservas de manera fácil y rápida por llamada telefónica. Sus servicios se encuentran disponibles 24/7. Si viajas por trabajo, puedes solicitar factura a tu conductor. Para reservar un vehículo, simplemente descarga la app, selecciona tu ubicación en el mapa y ¡listo!

Rappi

Se trata de una app que funciona en diversos países, incluyendo México, Chile y Perú. De origen colombiano, Rappi fue lanzada en 2020 por Simón Borrero y Sebastián Mejía. Puedes utilizarla para diversos fines, desde pedir comida a domicilio, hasta comprar productos de farmacia. Utilizarla es tan sencillo como descargarla en tu dispositivo Android o iOS, registrarte y efectuar tu pedido. Además, también puedes hacer compras a través de su página web.

Here WeGo

Lanzada por HERE Technologies en el año 2012, Here WeGo es esencial para moverse con comodidad por cualquier parte del mundo. Consiste en una app con mapas que puedes descargar para utilizar incluso cuando no dispones de buena cobertura o conexión a Internet. Se encuentra disponible tanto para móviles Android como para teléfonos con sistema operativo iOS. La app es gratuita, aunque incluye algunas compras con funciones premium.

Despegar

Si lo que buscas es una aplicación que te permita encontrar las mejores ofertas en vuelos y hoteles, además de reservar coches o experiencias, Despegar es para ti. Disponible tanto para Android como para iOS, esta app cuenta con millones de descargas por parte de usuarios de todo el mundo. Fue lanzada en el año 2012 por la agencia de viajes argentina y homónima. Hacer tus reservas es muy sencillo. Solo debes instalar la app en tu dispositivo, crear una cuenta de usuario y contratar los servicios deseados.

Conclusión

Indudablemente, la tecnología hace que nuestra rutina sea más fácil, y esto incluye nuestros viajes de ocio. Si utilizas las apps aquí sugeridas, tu viaje a México será todo un éxito. Otra app que no puede faltar en tu dispositivo es Moovit: te ayudará a escoger las mejores rutas de transporte público.

“Introvertido. Pionero del tocino. Defensor del café. Estudiante profesional. Devoto amante de Internet”.