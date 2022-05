Te arriesgas a golpes en tu factura

La autolectura del contador es necesaria para pagar el importe correcto en la factura. Un simple error es suficiente y la cantidad a pagar puede ser muy superior a la cantidad adeudada.

Autolectura, preste atención al envío de consumo, de lo contrario corre el riesgo de pagar un error muy simple y costoso. Veamos cómo proceder para evitar huelgas en la factura.

Él Consumo de electricidad, gas y agua Es uno de los gastos más caros que tienen que afrontar juntos los contribuyentes Pagos de hipotecaalquiler, seguro de coche e Gasolina. Una larga lista de gastos que muchas veces no van acompañados de suficientes ingresos para poder pagar todos los gastos y destinar algunos de ellos ahorros En previsión de tiempos más oscuros. epidemia y guerra en ucrania Saben lo importante que es tener un repuesto para aprovechar en tiempos de grandes lanzamientos. Sin embargo, cómo ahorrar Si los costos de los aumentos son altos ¿Incluye a todos los sectores de la sociedad? Un pequeño truco puede ser útil cada vez como, por ejemplo, Evitar errores de autolectura del mostrador

Autolectura del contador, ¿dónde está el peligro?

la tecnología te permite Simplificar el procedimiento de comunicación Es necesaria una autolectura si el gestor de referencias no ha activado el servicio de autolectura para el consumo del cliente. Llevar un registro de los consumos de envío es importante porque te permite pagar consumo real de la familia Si el gerente no recibe ninguna comunicación, de hecho, continuará aproximación Que puede ser muy diferente de la cuenta real. Una sobreestimación puede resultar en una cantidad mucho más alta en su factura con el pago mayor que la estimada Lo cual interferiría mucho en el manejo del presupuesto mensual. Por otro lado, una estimación más baja puede resultar en un pago más bajo en la primera factura emitida pero un costo adicional en la próxima factura cuando El saldo se calculará Cantidad que no ha sido pagada antes.

Por lo tanto, embarcarse en la autolectura es fundamental. Pagar la cantidad correspondiente Merecido pero igualmente importante no cometer un error de conexión.

Cómo seguir enviando consumos

El contribuyente puede enviar la autolectura a través de Llamada telefónica Al número establecido por la compañía telefónica o seguir utilizando servicios remotos Disponible en el portal de la empresa. En general, de hecho, en el sitio web hay una sección dedicada a la autolectura en la que hay una herramienta para insertar Lea los números en el medidor. En lo que respecta al consumo de gas, solo se deben escribir los números presentes. antes de la coma Elimina los ceros iniciales.

Con referencia a la lectura del agua, es necesario considerar números negros Continúe en el sentido de las agujas del reloj, izquierda y derecha (siempre elimine los ceros iniciales). Finalmente, la lectura ligera implica empujar un botón en el mostrador hasta que aparezca el indicador deseado.