Este tazón de desayuno de queso de campo rico en proteínas está lleno de bayas frescas y almendras blanqueadas, ¡y es una excelente manera de comenzar el día!



Tazón de desayuno de queso y bayas

Me encanta el queso, y ahora que el clima es más cálido, me encanta comerlo con bayas frescas. Es simple y rápido de preparar, cubierto con frambuesas, frambuesas, arándanos, fresas en rodajas y almendras en rodajas. excelente para desayuno O un refrigerio y una manera fácil de incorporar más proteína a tu día, ¡19 gramos! Si no eres fanático del sabor del queso, puedes usar yogur en su lugar. Para más recetas que usan queso, vea mi Delicioso plato de queso Y el Waffle proteico con avena recetas.

Esta es una receta muy simple, pero quería agregarla aquí como opciones para mis planes de comidas semanales. También sé que a muchos de ustedes les encanta la inspiración y las ideas. ¡También me gustaría saber en los comentarios qué te gusta del requesón!

Cómo preparar platos de desayuno con requesón

Los platos de desayuno con queso y arándanos son ideales para preparar comidas. Puede hacer un poco a la vez para el desayuno durante toda la semana. Coloque el requesón en un recipiente de almacenamiento de alimentos y cúbralo con bayas, almendras y miel o jarabe de arce si lo usa. En el desayuno, revuelve para combinar todos los ingredientes y ¡disfruta!

diferencias

Si te falta una baya o no te gusta una, duplica una porción de las otras bayas.

Si las bayas no están en temporada, puede cubrir el queso con otras frutas como duraznos, mangos, plátanos o manzanas. La mayoría de cualquier combinación de frutas funcionará.

Reemplace las almendras con nueces, semillas de cáñamo o nueces.

Si le gustan los desayunos más dulces, cubra el tazón con jarabe de arce o miel.

Preguntas frecuentes:

¿Es el requesón un desayuno saludable?

Sí, el requesón es un desayuno saludable. yo uso esto queso bajo en grasaContiene sólo tres gramos de grasa por porción. Además es bajo en calorías sin azúcares añadidos. Y lo mejor del requesón es que contiene 19 gramos de proteína por taza. ¡Eso es mucha proteína! Cúbralo con bayas frescas y almendras llenas de nutrientes, y tendrá un desayuno abundante que lo mantendrá satisfecho toda la mañana.

¿Qué puedo usar en lugar de queso?

Si el requesón no es tu favorito, puedes sustituirlo por yogur griego.

