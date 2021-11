Super Smash Bros Ultimate, malas noticias para los jugadores

Super Smash Bros Ultimate está emocionando a más y más jugadores con el tiempo. Pero ahora hay malas noticias

Estamos hablando de uno de los títulos más queridos de todos los tiempos. De hecho, para ser precisos, es una serie notable en el mundo de los videojuegos. Sin embargo, en las últimas horas, hay algo nuevo que no es muy emocionante. De hecho, para muchos fanáticos y leales a esta saga, puede ser cierto angustioso Noticias relacionadas con Super Smash Bros Ultimate.

¿Cómo pasó esto? Según una entrevista con Masahiro Sakurai, este es el director de la franquicia, el destino del título podría cambiar para siempre. Recordamos que gracias a la llegada de Sora al juego, el soporte después del lanzamiento del título es alcanzó su clímax. Aquí, entonces, estamos muy emocionados de ver el lanzamiento del próximo capítulo.

Palabras del director de Super Smash Bros Ultimate

Masahiro Sakurai, como se mencionó, habló sobre el futuro de la epopeya y sus letras no son realmente así. El más persuasivo y el más positivo. “No pienso en una secuela. No pienso en eso todo el tiempo. Sin embargo, no puedo decir con certeza que este sea el final de Smash. Necesito pensar si deberíamos crear otro Smash Bros. , a riesgo de frustrar a los usuarios “.

Ya el año pasado, para quienes lo recuerden, el director probablemente predijo que clímax Será su último proyecto de la serie. Además de poder alejarse del título, hubo rumores de que uno de ellos Salida final del mundo de los videojuegos. Sakurai dijo que sin él, Smash no obtiene el mismo resultado, por lo que con Nintendo tendrá que evaluar el éxito potencial de otro capítulo.

De hecho, en el pasado, se han realizado pruebas de la posibilidad de pasar el palo trajo resultados insatisfactorios. Esto inevitablemente significa que es el gerente a cargo de la franquicia y no otra persona.