“Sully Sorge es una mujer sucia” / “Fui al baño y me fui…”

paz entre Delia Durán y Sully Sorge. Después de enfrentarse con Alex Bailey, Delia y Sully podrían enfrentarse pronto por motivos de convivencia. Pasar los días en la misma casa, las 24 horas del día, de hecho, pronto podría dar lugar a un nuevo y acalorado enfrentamiento entre las dos mujeres. Todo podría derivar de algunas de las declaraciones de Delia que se pueden mostrar durante el nuevo episodio de gran hermano vip La noche se transmitió por Canal 5. Estando en el área de la alberca, frente al baño, Delia confió en Miriana Trevisan con quien tuvo una buena relación.

Las dos mujeres volvieron a hablar sobre el matrimonio de Delia con Alex Bailey y luego cambiaron drásticamente de tema. De hecho, Doran se permitió pensar en Solly Surge y en la higiene del hogar.

Delia Duran vs Sully Sorge: Esta vez por higiene

Desde que entré en la casa de Big Brother Vape, Delia Durán Se dedica todos los días a la limpieza de diferentes ambientes. En las últimas horas se ha permitido acudir a un outlet de Soleil Sorge durante una conversación con Miriana Trevisan que se mostró escéptica ante las palabras de Delia. “Encontré todo sucio. Adivina quién fue al baño antes? Sí, pensé bien, fui al baño, luego salí y no limpié nada. No, no era Giucas, la vi salir. Te juro que está sucio, lo dejó todo, hasta el pelo de la taza lo chupó todo. ¡Dios sucia esa mujer, Madonna! […] Para mí, la suciedad me enferma mucho y es en cambio…‘, habría dicho Delia como informes ordenador personal.

Sin embargo, Mirjana Trevesa no se quedó callada y de inmediato defendió a Sorge: “Ven no lo puedo creer! Mira, creo que Jukas estaba en la ducha, no creo que fuera ella. Pero no me parece tan descuidado.“.

