Subasta BTP de hoy 13 de julio de 2023: 4 bonos y 10 mil millones en el tablero, ¿a cuál apostar?

allá Primera subasta BTP del mes programado Hoy es 13 de julio de 2023 Será más que rico. El Tesoro lleva mucho tiempo acostumbrado a emisiones de importes muy elevados pero en esta ocasión hablamos de números de dos dígitos. De hecho, habrá hasta 10.000 millones de euros en títulos sobre la mesa creada por el MEF. Una cantidad enorme que también puede explicarse a la luz de la cantidad de BTP que se subastarán: ¡4! En definitiva, se trata de una subasta grande y muy diversificada que ofrece a los inversores la oportunidad de elegir entre diferentes vencimientos.

Y En un momento en que los ingresos de BTP continúan aumentando(Gracias a la nueva subida de tipos del BCE ahora confirmada en la junta de julio), tener tantas opciones como sea posible significa poder elegir de manera efectiva el valor que mejor se adapte a sus necesidades.

Estábamos hablando de 4 valores: 3 de ellos son nuevos chips BTP que ya se han lanzado. Pero también hay un nuevo bono del gobierno. Solo unas semanas después de publicar su Programa de lanzamiento trimestral (Q3 2023), MEF pasó inmediatamente de las palabras a la acción con una configuración de BTP de 3 años. El nuevo lado se subastará mañana, 13 de julio.

En este punto, la curiosidad ya podría estar en aumento y, por lo tanto, uno podría querer escuchar hipótesis de sumisión. Haremos esto para cada bono en la subasta, pero no antes de enviar las propiedades del bono. Como siempre, en la página de próximas subastas BTP hay pestañas con toda la información.

La subasta de BTP a 3 años es hoy, 13 de julio de 2023

Three New Years es la estrella de la subasta BTP del 13 de julio de 2023

Comencemos con lo que pronto se convertirá en un nuevo participante en el mercado secundario: BTP de 3 años con vencimiento el 15 de septiembre de 2026. El ISIN aún no se ha establecido mientras se conoce el monto del cupón: 3,85% anual (dividido en 2 desde la división es cada seis meses).

El importe de la oferta oscila entre 4 y 4.500 millones de euros. El cupón es bruto, por lo que considerando los impuestos BTP baja 12,5% a 3,37%. Dados los precios actuales de las otras notas a 3 años en la secundaria, también es plausible que el nuevo precio BTP a 3 años que vence en septiembre de 2023 esté ligeramente por debajo del promedio.

El parámetro que se debe considerar para evaluar la comodidad es la inflación. En los próximos tres años, el promedio podría ser inferior al cupón neto de 3,37%. En este caso, el bono será especialmente interesante para quienes tengan un horizonte corto de amortización de sus ahorros.

Subasta BTP de hoy 13 de julio de 2023: notas a 7 y 15 años

Un aumento en la duración, luego hay BTP por 7 años y 15 años Bono con vencimiento el 15 de junio de 2030 y cupón 3,70% especificado por ISIN IT0005542797. En este caso, para hablar de rentabilidades esperadas, tenemos la referencia en el mercado secundario donde los valores en cuestión cotizan en torno a los 97,80 céntimos con una rentabilidad total del 4,10%. No está mal, pero tenga cuidado porque es un lanzamiento de siete años, por lo que 4 años más que el nuevo lanzamiento de 3 años.

el segundo es Vencimiento BTP el 1 de marzo de 2038 y cupón 3,25% especificado por ISIN IT0005496770. En la secundaria, bajamos 86,50 centavos con un rendimiento del 4,6%. No está mal, pero la fecha de vencimiento es demasiado tarde y, por lo tanto, no todos los inversores pueden comprometerse con la liquidez hasta 2038. Francamente, este bono nos parece interesante para aquellos que tienen un enfoque especulativo, no ahorro, y por lo tanto están listos, si es necesario. , para vender antes de la expiración de la validez.

Subasta BTP de hoy 13 de julio de 2023: La nota a 30 años

Si un plan BTP de 15 años es ideal para aquellos que adoptan un enfoque especulativo, entonces un plan de 30 años lo es aún más. El protagonista de la colocación es BTP vence el 1 de septiembre de 2049 especificado por ISIN IT0005363111 de los cuales el décimo tramo se colocó el mes pasado (el 13 de julio, estaremos en el 12 en su lugar). En el lado menor, el valor tiene un precio de menos de 90 centavos, por lo que el rendimiento fijo es muy fuerte en 4,6%. Sin embargo, la duración es bastante larga, por lo que aquellos que no pueden comprometerse con la liquidez más allá de cierto límite, es mejor que busquen en otra parte.

