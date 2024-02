Su socio es la mano derecha de Narcos

FAVARO VENETO – Nueve muertes ocurrieron en diferentes puntos de los valles de Oaxaca ese fin de semana. La tarde del 27 de enero, Pamela Godardini, de 35 años, de Favaro Veneto, y su pareja, un mexicano de 29 años, fueron asesinados en la ciudad. juan yar Conocido como “El Yayo”, hay un promedio de dos asesinatos por semana. Gran parte de esto tiene relación con el mundo de la droga: en Mazunde, un paradisíaco pueblo pesquero de la costa del Pacífico, hasta hace unos años era casi normal ver restos de aviones de narcotraficantes en la playa. Drogas derribadas por fuego antiaéreo enemigo o por la policía. Un mundo con el que Pamela Godardini se identificó inmediatamente, hace unos diez años, con su marido Alex Bertoli, un chef de Trieste, decidió rehacer su vida en ese rincón del Edén, a kilómetros y kilómetros de distancia, inmersa en la naturaleza. De la civilización. Los dos se casaron en 2010 en Favaro, muy jóvenes, y decidieron emprender una nueva aventura en el extranjero. De hecho, el 1 de noviembre de 2012, en Masunde, abrieron juntos una pizzería junto al mar. El 3 de mayo de 2013, tragedia: Alex fue sacado de la casa mediante una trampa, torturado, asesinado y quemado vivo en la playa. Una muerte espantosa ha estado rodeada de misterio durante años: los responsables, hasta donde sabemos, no han sido identificados. La familia de Alex sospechó en ese momento que se trataba de una venganza por una deuda impaga, versión sin embargo, esto no ha sido confirmado oficialmente. Es dudoso que los cárteles de la droga mexicanos estuvieran detrás del brutal asesinato. Casi once años después, un fantasma que hoy regresa con fuerza con la muerte de Pamela.

Cazador

La joven viuda nunca pensó ni por un momento en volver sobre sus pasos, decidida a quedarse en México y construir allí su futuro. Primero una larga relación con una nueva pareja, de la que nacieron dos hijos, luego un amor a primera vista con el joven Juan al final de la historia. No es un personaje cualquiera reportado por los medios mexicanos, sino un nombre clave en el cartel de Los Medina, la mano derecha del jefe Alberto Jaime, “El Biolín”. Según informó el diario “Imparcial”, “El Yayo” fue uno de los agresores del líder del cártel. Entonces, en esta reconstrucción, parece plausible que el comando lo esté buscando y luego decida matar también a Pamela, para no dejar testigos.

Investigaciones

Actualmente, la investigación es altamente confidencial. Ayer Farnesina anunció que estaba trabajando con las autoridades locales para devolver el cuerpo de Pamela. “Sede de la Embajada – Informa Unidad de Crisis del Ministerio – El hermano de la señora Godardini informó sobre la muerte del compañero y su pareja, ciudadano mexicano. Tras este primer contacto, la Embajada tomó medidas, acordando con el Cónsul Honorario de Italia en Oaxaca solicitar información e identificar el cuerpo ante la fiscalía local de la Embajada Sra. “Estamos en contacto constante con la familia de Godardini”.

Actualmente no hay ningún informe sobre la investigación: no se sabe si los asesinos de Pamela y su cómplice han sido identificados y si hay alguna pista. No es una investigación fácil, dado el clima: la dirección del fiscal local parece ajustar cuentas entre clanes rivales. El pasado 22 de octubre, el jefe del cártel de Las Medina se suicidó para escapar de la captura en el baño de un restaurante, donde miembros de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano lo encontraron y lo rodearon. Hace casi un mes, el 8 de enero, su primo Armando Jaime también desapareció en el aire: los investigadores encontraron su camioneta abandonada en la calle y acribillada a balazos.

