Steam: los fanáticos están creando memes para una nueva característica no incluida en la actualización

Valve actualizó recientemente su cliente, vapor. Esta actualización introdujo una serie de nuevos trucos y funciones, como ordenar y la capacidad de calificar notas instantáneamente en tus juegos. Al mismo tiempo, sin embargo, hay funciones que no están incluidas a pesar de tener una gran demanda: una de ellas se ha convertido (tal vez nuevamente) en un meme en el subreddit de Steam. Hablemos de posibilidad Ordena los juegos de la biblioteca y cambia su nombre para mostrar.

Como puedes ver en memes A continuación, basado en la serie animada Bob Esponja, un usuario se quejó en broma sobre la deficiencia y recibió el apoyo de más de 2,000 personas a través de Me gusta y más de 130 comentarios en el subreddit de Steam.

el problema Es que en diferentes situaciones, si posees varios juegos de la saga, estos en realidad no están en orden cronológico de trama, aparecen en orden alfabético por defecto. Un ejemplo sugerido es Yakuza and Judment (que está a la venta junto con varios otros juegos de SEGA en este momento). Yakuza Kiwami (“Número 1”) termina en el sexto capítulo. Dado que la saga ahora ha cambiado de nombre en occidente y se llama Dragon Like, juegos como Ishin! Termina en la parte superior: esto será un problema para las próximas temporadas.

Este es un ejemplo específico, pero en general, a los fanáticos no les gusta tener muy poco control sobre su biblioteca. Dado que ya es posible dividir los juegos en “grupos(principalmente carpetas o listas), lo siento, Steam no te permite darle un golpe de gracia a todo y cambiar el orden de los juegos de alguna manera.

Por supuesto, es posible especificar Otras formas de ordenar la lista de juegos en grupo, como la fecha de salida, pero aun así no siempre soluciona el problema: por ejemplo, la fecha de salida en Steam de Yakuza Like a Dragon (que es la número 7 de la saga) es anterior a la salida fecha de Yakuza 6.

Probablemente tendremos que esperar un poco más y esperar que en el futuro Valve decida otorgar la capacidad de ordenar juegos libremente dentro de un grupo.