SpaceX está programado para un lanzamiento nocturno en California. Cómo mirar – NBC Los Ángeles

Si estás despierto hasta tarde, mira hacia arriba.

Está previsto que un cohete SpaceX sobrevuele la costa del sur de California después del despegue a las 11:04 p.m. del lunes desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg al noroeste de Santa Bárbara.

El lanzamiento del cohete Falcon 9 estaba programado para poco después de la medianoche del jueves, pero el lanzamiento fue cancelado y se programó otro lanzamiento para el viernes. SpaceX dijo que el impacto del huracán Hillary en Recuperación de refuerzo de primera etapa. en el Océano Pacífico.

Haga clic en el botón de reproducción a continuación para ver el lanzamiento del cohete el jueves.

Puede ser el cohete y su eje de escape. visible por cientos de millas A medida que asciende hacia el sur a lo largo de la costa, si el cielo está despejado. Los lanzamientos después del atardecer y antes del amanecer suelen proporcionar las mejores vistas, ya que el cohete refleja los rayos del sol sobre un fondo de cielo oscuro.

El cohete transportará 21 satélites de Internet Starlink a la órbita terrestre baja. La primera etapa del cohete, en su decimoquinto vuelo, aterrizará en el dron Of Course I Still Love You estacionado en el Océano Pacífico.

Hay cuatro ventanas de lanzamiento adicionales disponibles desde las 11:54 p. m. hasta las 2:26 a. m. PST.

SpaceX tiene una constelación de satélites Starlink que orbitan la Tierra a una altitud de aproximadamente 340 millas y son transportados al espacio por los cohetes de la compañía. La red Starlink está diseñada para proporcionar Internet de alta velocidad en cualquier parte del mundo.

Si las condiciones de iluminación son las adecuadas, los satélites aparecen en el tren mientras éste se proyecta en el cielo nocturno. Los satélites a veces son visibles en los primeros minutos después del atardecer y antes del amanecer, cuando el sol está debajo del horizonte, pero los satélites están lo suficientemente altos como para reflejar la luz solar directa.

Utilizar el Encuentra el rastreador Starlink Para encontrar los siguientes mejores horarios de visualización.